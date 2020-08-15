Новости

2020.08.15 14:45

Зеленский: не дай Бог Белоруссии получить у себя Донбасс

Радио «Cвобода»2020.08.15 14:45
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Donbase
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Donbase / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "странным", "некорректным" и "неприемлемым" решение властей Белоруссии передать России 32-х предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера, многие из которых, как утверждается, ранее воевали в Донбассе против украинских войск.

По словам Зеленского, Украина не вмешивается во внутренние дела Белоруссии - в отличие от "вагнеровцев".

Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих «вагнерівців», демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі...

Posted by Володимир Зеленський on 2020 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis

"Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий" - написал Зеленский, отметив, что по дипломатическим и даже "личным" каналам Украина пытаталсь добиться от Минска выдачи задержанных российских граждан именно в Киев.

По словам Зеленского, последствия этого решения будут "трагическими". "Дай Бог, чтобы белорусским властям не довелось получить на своей территории ещё один пылающий, обескровленный Донбасс" - написал президент Украины.

33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в конце июля, их обвинили в подготовке беспорядков. Из опубликованного списка имён стало известно, что большая часть задержанных ранее воевала в составе отрядов поддерживаемых Россией сепаратистов.

Российский писатель Захар Прилепин, сам воевавший в Донбассе, написал, что двое из задержанных были в его личной охране. По официальной версии российской стороны, эти люди направлялись транзитом в одну из зарубежных стран - назывались Турция и Венесуэла. Украина официально требовала выдачи 28 из них.

14 августа Генпрокуратура России сообщила о том, что граждане России переданы российской стороне (один из задержанных с белорусским паспортом также был освобождён и остался в Минске). В сообщении не говорится, сняты ли с них обвинения, но источники российских агентств утверждают, что никак преследоваться эти люди не будут.

В Белоруссии уже неделю продолжаются массовые протесты. Президент Александр Лукашенко, который говорил о том, что "вагнеровцы" могли быть причастны к подготовке беспорядков, в последние дни их не упоминал - зато сказал, что к протестам какое-то отношение имеет российский оппозиционер Алексей Навальный.

Радио Свобода

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Donbase
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Donbase
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Donbase
1 / 1AP nuotr.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Donbase
# Белоруссия# Беларусь# украино-российский конфликт# Зеленский# Донбасс

Популярно

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.08.15 13:18

Лукашенко: надо связаться с Путиным, Союзное государство под угрозой добавлен комментарий Николая Сванидзе

Minskas, Baltarusija

Новости

2020.08.14 20:13

В Минске проходит многотысячный митинг у здания правительства

Protestuotojo žūties vietoje Minske Lietuvos ir kitų šalių ambasadoriai padėjo gėlių

Новости

2020.08.14 20:05

Причина смерти демонстранта в Минске – рана грудной клетки

Susirinkę žmonės prie Baltarusijos ambasados Vilniuje

Новости

2020.08.15 10:02

Die Welt: Зачем маленькая Литва вступает в спор с Лукашенко

Картина Артема Лоскутова "Беларусь"

Новости

2020.08.15 14:15

Лоскутов продал "дубинописную" картину "Беларусь" за 3 млн рублей

Влад Римашевский

Новости

2020.08.15 10:50

17-летний Влад Римашевский: "Лукашенко ненавидит вся страна"

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.08.15 12:37

За прошедшие сутки в Литве выявлено 34 новых случая коронавируса, четыре из них – ввезенные

Baltarusijoje protestuotojai išleidžiami iš kalėjimų

Новости

2020.08.15 11:00

ГУЛАГ вместо изолятора. Садистские методы белорусской диктатуры

8
Linas Linkevičius

Новости

2020.08.15 08:00

Линкявичюс: В отношении белорусских чиновников, ответственных за насилие и фальсификацию выборов, необходимы санкции ЕС

Petras Auštrevičius

Новости

2020.08.15 08:05

Депутата Европарламента Ауштрявичюса и его коллегу не впустили в Беларусь: литовцу не дали билет, поляка депортировали из Минска

Поиск