Зеленский: не дай Бог Белоруссии получить у себя Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "странным", "некорректным" и "неприемлемым" решение властей Белоруссии передать России 32-х предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера, многие из которых, как утверждается, ранее воевали в Донбассе против украинских войск.

По словам Зеленского, Украина не вмешивается во внутренние дела Белоруссии - в отличие от "вагнеровцев".

Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих «вагнерівців», демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі... Posted by Володимир Зеленський on 2020 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis

"Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий" - написал Зеленский, отметив, что по дипломатическим и даже "личным" каналам Украина пытаталсь добиться от Минска выдачи задержанных российских граждан именно в Киев.

По словам Зеленского, последствия этого решения будут "трагическими". "Дай Бог, чтобы белорусским властям не довелось получить на своей территории ещё один пылающий, обескровленный Донбасс" - написал президент Украины.

33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в конце июля, их обвинили в подготовке беспорядков. Из опубликованного списка имён стало известно, что большая часть задержанных ранее воевала в составе отрядов поддерживаемых Россией сепаратистов.

Российский писатель Захар Прилепин, сам воевавший в Донбассе, написал, что двое из задержанных были в его личной охране. По официальной версии российской стороны, эти люди направлялись транзитом в одну из зарубежных стран - назывались Турция и Венесуэла. Украина официально требовала выдачи 28 из них.

14 августа Генпрокуратура России сообщила о том, что граждане России переданы российской стороне (один из задержанных с белорусским паспортом также был освобождён и остался в Минске). В сообщении не говорится, сняты ли с них обвинения, но источники российских агентств утверждают, что никак преследоваться эти люди не будут.

В Белоруссии уже неделю продолжаются массовые протесты. Президент Александр Лукашенко, который говорил о том, что "вагнеровцы" могли быть причастны к подготовке беспорядков, в последние дни их не упоминал - зато сказал, что к протестам какое-то отношение имеет российский оппозиционер Алексей Навальный.

Радио Свобода