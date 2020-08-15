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2020.08.15 13:30

Премьер Болгарии заявил о планах изменить конституцию

DW2020.08.15 13:30
Boykas Borisovas
Boykas Borisovas / AP nuotr.

Несмотря на протесты в стране и критику со стороны президента, премьер Борисов заявил о необходимости новой конституции. Для ее принятие может быть созвано Великое Народное собрание.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в пятницу, 14 августа, выступил с обращением к нации, в котором объявил о насущной необходимости внести изменения в конституцию страны. "Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать", - подчеркнул он.

Это заявление Борисов сделал на фоне не прекращающихся в стране больше месяца протестов с требованиями отставки правительства и генпрокурора. С резкой критикой планов по изменению конституции выступил и президент страны Румен Радев.

"Даже сама эта инициатива показывает его (Борисова. - Ред.) пренебрежение к конституции, так как подобное предложение в соответствии с текстом основного закона может поступить или от половины парламентариев, или от президента", - подчеркнул Радев.

Созыв Великого Народного собрания

Среди предложенных Борисовым изменений - сокращение числа депутатов Народного собрания с 240 до 120. Борисов предложил созвать Великое Народное собрание, которое примет поправки в конституцию страны. "В момент, когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое Народное собрание, и в соответствии с конституцией я уйду с поста премьер-министра Болгарии", - подчеркнул он.

Болгария - парламентская республика, законодательная власть в которой осуществляется Народным собранием. Президент имеет право три раза отклонить любое решение парламента - на четвертый раз парламент может преодолеть президентское вето. Бойко Борисов является лидером правящей политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

DW

Boykas Borisovas
Boykas Borisovas
Boykas Borisovas
1 / 1AP nuotr.
Boykas Borisovas
# В мире# Болгария# Конституция

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