В Хабаровске люди на митинге скандировали "Жыве Беларусь!"

В Хабаровске жители вновь вышли на акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Митинги в регионе продолжаются 36 день подряд, сегодня состоялось шестое масштабное субботнее шествие. В администрации города настаивают, что количество участников "значительно снизилось" и говорят о том, что по главной улице прошло всего около 1,5 тысяч протестующих. Однако на кадрах трансляции людей явно больше.

Участники акции скандировали "Живе Беларусь!", в знак солидарности с протестами против Александра Лукашенко в Белоруссии.

"Сегодня очень много Путина на митинге, а также Беларуси", - сообщил региональный штаб Алексея Навального в твиттере.​

Субботы в Хабаровске прекрасны pic.twitter.com/hUCEMtElCc — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 15, 2020

Люди по-прежнему поддерживают арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала и выступают против назначенного президентом врио губернатора Михаила Дегтярёва. Люди на главной площади кричат "Мы здесь власть", "Свободу", "Я/Мы Сергей Фургал", "Дегтярёва в баню", а также звучат речи в поддержку протестующих в Белоруссии. А некоторые даже несли бело-красно-белый белорусский флаг, принятый в первые годы независимости страны и ставший символом протестов в августе 2020 года.

Накануне, в пятницу, в Минске сотни протестующих у здания правительства Белоруссии, на площади Независимости скандировали "Хабаровск – мы с тобой".​

По данным хабаровских СМИ, колонна горожан на этот раз растянулась более чем на километр. По предварительным оценкам, в массовом шествии по центру Хабаровска приняли участие не менее 30 тысяч человек, несмотря на плохую погоду - сообщает Сибирь.Реалии.

Аналогичная акция, в знак солидарности с жителями Хабаровска прошла во Владивостоке. Как сообщил корреспондент Сибирь.Реалии, еще до ее начала полиция задержала четырех активистов. Причины пока неизвестны.​

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".

После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах с 11 июля каждый день проходят массовые митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". С 22 июля после назначения нового врио главы края Михаила Дегтярёва митингующие потребовали отставки президента России Владимира Путина.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против официального итога президентских выборов. Участники не признают победы Александра Лукашенко. Первые дни акции жестоко разгонял милицейский спецназ, что привело к резкому увеличению числа протестующих. На 16 августа намечены общенациональные массовые акции протеста с требованием ухода Лукашенко и досрочных выборов.

Радио Свобода