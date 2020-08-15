Die Welt: Зачем маленькая Литва вступает в спор с Лукашенко

"На первый взгляд, кажется, будто в эти дни маленькая балтийская республика Литва выступает на ринге в весовой категории, которая намного превышает ее собственную, - пишет немецкое издание Die Welt. - Сначала Вильнюс принял у себя белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую - министр иностранных дел Линас Линкявичюс самолично написал в Twitter, что бежавшая кандидатка в президенты находится в безопасности".

"Затем страна облегчила белорусам въезд в Литву и сделала для них исключения в ограничениях, связанных с коронавирусом. (...) Президент Гитанас Науседа тем временем угрожает Лукашенко санкциями, которые страна в случае необходимости хочет ввести в одностороннем порядке - если Евросоюз ее не поддержит".

"Почему Литва, страна с 2,8 млн жителей, вступает в спор с автократом Александром Лукашенко, которого, несмотря на все распри, поддерживает Москва? На самом деле страны поддерживают сложные двусторонние отношения, которые одновременно отмечены недоверием и прагматизмом", - отмечает автор статьи Павел Локшин.

"Вильнюс не скрывает своей заинтересованности в демократизации Белоруссии - и тем не менее продолжает вести торговые дела с Лукашенко. Однако в случае открытого конфликта с Минском в руках у Литвы окажется несколько неожиданных рычагов", - пишет издание.

"Обе страны, стоящие сегодня по разные стороны конфронтации между НАТО и Россией, некогда образовывали общее государство: Великое княжество Литовское. Страны связывают столетия экономических и культурных отношений. Сегодня Литва все еще является одним из наиболее важных торговых партнеров Белоруссии. Экономические отношения процветают, аналитики, например, белорусский политолог Рыгор Астапеня, называют их "парадоксально хорошими", - говорится в статье.

"Крошечная Литва также входит в число десяти крупнейших инвесторов в Белоруссии, в 2018 году она инвестировала в страну 140 млн евро - больше, чем, например, Германия", - отмечает Локшин.

"(...) Одновременно Лукашенко сегодня больше, чем когда-либо, заинтересован в сотрудничестве с Литвой, так как через порт Клайпеды он получает нефть, импортируемую из Норвегии, Саудовской Аравии и США. Эта возможность особенно важна после обострения конфликта с Москвой по поводу субсидий на нефть".

"Именно эта экономическая близость позволяет Литве жестко критиковать белорусское руководство, - считает автор статьи. - Например, в споре о строящейся белорусской АЭС вблизи литовской границы, которую строит для Лукашенко российский концерн "Росатом". (...) Также, когда Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения "Запад", Вильнюс всегда входит в число наиболее громких критиков. Однако Минск и Вильнюс тоже поддерживают между собой военное сотрудничество. Обе страны ежегодно проводят двусторонние военные инспекции".

"Спецслужбы двух стран, наоборот, относятся друг к другу враждебно: для Вильнюса белорусские спецслужбы являются придатком российского шпионского аппарата".

"В последние десятилетия Литва стала важной страной для эмиграции белорусской оппозиции, здесь находится "эмигрировавший" из Белоруссии Европейский гуманитарный университет".

"(...) Не в последнюю очередь благодаря открытости литовцев Белоруссия превосходит все другие страны мира по количеству шенгенских виз на человека".

"Социальные контакты между двумя странами интенсивны и не в последнюю очередь поддерживаются деньгами Евросоюза, - указывает издание. - Так, на международное сотрудничество между Латвией, Литвой и Белоруссией Брюссель выделил в последние 6 лет почти 75 млн евро (...)".

"В Вильнюсе очень хорошо понимают ценность такого взаимодействия во времена, когда контакты между востоком и западом все больше заходят в тупик. Поэтому Литва также выступает за индивидуальные санкции, направленные против Лукашенко и определенных политиков, но не против белорусского народа. Литовцы понимают своих соседей - поэтому Брюсселю и Берлину следовало бы к ним прислушиваться", - резюмирует Die Welt.

InoPressa