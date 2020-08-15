17-летний Влад Римашевский: "Лукашенко ненавидит вся страна"

17-летний Влад Римашевский мечтает стать политиком, и возможно, уже им стал.

В июне на выпускной линейке в минcкой гимназии №192 он неожиданно закончил свое выступление словами о предстоящих выборах президента Беларуси.

"Мы все искренне надеемся, что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения", – сказал гимназист.

Владислав из обычной семьи. Мать занимается маникюром, отец торгует автозапчастями. Родители поддерживают сына и, как и он, являются сторонниками Сергея Тихановского, популярного блогера, бросившего вызов Александру Лукашенко и оказавшегося в тюрьме.

В июле Влад встретился со Светланой Тихановской и подарил ей букет роз.

Влад создал свой ютьюб-канал и записал несколько обращений. Юноша обратился к омоновцам и призвал их не нападать на народ и не выполнять преступные приказы.

Вот еще одно его обращение – к молодым гражданам Беларуси.

Влад Римашевский, известный своим выступлением на школьном выпускном, обратился ко всем гражданам Беларуси. pic.twitter.com/GP5kjyBzmo — Анатоль Наўмовіч ♥️✊✌️ (@naumpag) August 9, 2020

Обращения Влада пользуются большим успехом, и находиться в Минске ему стало опасно. Юноше пришлось уехать в Украину, но он надеется в ближайшие дни вернуться в новую, свободную Беларусь, где уже не будет диктатора Лукашенко. "Я слежу за всем, что происходит, постоянно читаю Nexta и другие наши телеграм-каналы", – говорит 17-летний оппозиционер.

– Как вы заинтересовались политикой? И как вашу оппозиционность воспринимали в школе?

– В Беларуси ввели карантин, и всю четвертую четверть я не ходил в школу, когда начиналась тема с выборами. Поэтому я никак не проявлял в школе свои политические взгляды. Увлекся, когда увидел на YouTube ролики Сергея Тихановского, когда он ездил по деревням, показывал бесхозяйственность, беспредел чиновников. В начале нового года увлекся и потом следил. Когда появилась первая возможность высказать свое мнение, я выступил на выпускном.

– До этого даже со своими приятелями не обсуждали?

– Да, ни с кем не обсуждал.

– И какая была в школе реакция на ваше выступление?

– После речи на следующий день звонили из школы, угрожали, говорили, что будут неприятности. Но в итоге все закончилось хорошо, никто ничего не сделал. Дети некоторые поддержали, некоторые отвернулись, а некоторые сказали, что то, что я делаю, – это ради хайпа, хотя это совсем не так. Зато после этой речи нашлось очень много новых знакомых.

– В том числе вы познакомились со Светланой Тихановской. Как вы с ней встретились и какое впечатление она на вас произвела?

– После выпускного мне написали из штаба Цепкало, и они организовали эту встречу со Светланой. Впечатление отличное. Светлана – простая женщина, готовая на сильные поступки, я ею восхищаюсь.

– Думаете, она могла бы стать президентом?

– Думаю, нет.

– А ее муж?

– А муж бы смог.

– Что вас привлекло в том, что рассказывал Сергей Тихановский на своем канале?

– Любой человек, который видит всю бесхозяйственность, беспредел, не может оставаться в стороне. Ложь вокруг, нельзя на это равнодушно смотреть. Я не мог оставаться в стороне, я все ролики смотрел и решил выступить.

– А ведь многие думают, что Лукашенко как раз хорош тем, что он создал социальное государство, где все живут в достатке.

– Нет, у нас вообще не социальное государство. Но очень мало людей интересуется политикой. У нас 10 миллионов, а максимум на улицы выходит 200 тысяч человек. Нет единства – вот это главная проблема. Многие люди просто не обращают ни на что внимания, получают свою зарплату, им этого достаточно. Они привыкли жить, имея то, что имеют. Они не хотят ничего делать, чтобы жить лучше. Они просто привыкли получать то, что им дает Лукашенко.

Влад Римашевский и Светлана Тихановская / Social Media

– Вы родились при Лукашенко, когда он уже был на втором сроке правления, вся ваша жизнь прошла при нем. В 1994 году, когда его избрали первый раз, за него ведь голосовали как за молодого энергичного лидера. Сейчас вам, молодому человеку, кем он кажется?

– Тираном, убийцей! Его ненавидит вся страна. Кто интересуется политикой, все это понимают. Сейчас он пошел на убийства. Он понимал, что без крови не обойдется, и пошел на это.

– А вы встречали его искренних сторонников?

– Лично не встречал, но после выпускного, когда меня начали узнавать, писали в соцсетях, что я кем-то проплачен, спрашивали, сколько мне заплатили за то, что я делаю.

– Беззлобно или угрожали по-настоящему?

– Нет, беззлобно.

– В день выборов вы верили, что Лукашенко признает свое поражение и уйдет добровольно?

– Нет, все понимали, что 10 августа объявят о победе Лукашенко, а сейчас он просто оттягивает результаты.

– Вы записали тогда обращение к ОМОНу. Почему?

– Потому что на них главная надежда была, что они не пойдут на людей. Но, видимо, на них ничего не подействовало. Не только я записывал обращение, сотни блогеров записали обращения к ОМОНу. Не подействовало, к сожалению.

– Несколько человек все-таки сорвали свои погоны.

– Но единицы.

– Вы уехали сразу после выборов?

– Еще до выборов. Я после выпускного готовил ролики на YouTube, и перед тем, как их выпустить, уехал за границу для безопасности.

– Думаете, что опасно делать YouTube-канал?

– Да, конечно. Вы же видите, людей сажают, у которых 10–20 тысяч просмотров, самые маленькие каналы закрывают. Мои видео крутятся везде, не только на моем канале висят. После выпускного мне люди пишут и в телеграм-канале, их публикуют во "ВКонтакте", сотни тысяч просмотров.

– Как вы себе представляете Беларусь будущего? Должна ли она быть похожей на Россию?

– Понятно, что мы должны равняться на Европу. Люди должны стать добрее, города должны стать лучше. Я много ездил по России: в России в провинции еще хуже, чем у нас.

– Просто путешествовали?

– Я футболом все детство занимался, ездили на соревнования за границу. В России был много раз. Понятно: Питер, Москва – красивые города. Москва – современный город, Питер более спокойный. Но в провинции все разрушено.

– Многие боятся, что Россия воспользуется сейчас хаосом в Белоруссии и поставит Беларусь под свой контроль. Не думали об этом?

– Мне кажется, что все идет к тому, что Европа будет вводить кучу санкций против Беларуси, и у Лукашенко не останется никакого выхода, кроме как интеграция с Россией. Мы просто станем областью России.

– Не верите в то, что он сбежит и будут демократические выборы?

– Сейчас очень сложно делать прогнозы. Очень хочу, чтобы все получилось. Я делаю все возможное, пытаюсь как-то объединить людей, записываю обращения.

– Можно представить, что в Беларуси произойдет что-то похожее на украинский Майдан?

– Сейчас очень много сравнений с Майданом. Но, мне кажется, у нас люди не те, у нас люди настроены мирно, украинцы другие. Да и сами люди не хотят Майдана, они не готовы к этому, мы мирный народ.

– Сейчас вы в Киеве, наверное, встречали людей, которые участвовали в Майдане. В чем отличие?

– Менталитет. Они готовы стоять за родину месяцами, а мы, к сожалению, видим, как умирают люди, как их избивают, и многие уходят прятаться домой. У нас нет тех ресурсов, которые были у Украины, мы безоружные идем на бой, а у них было всё.

– Какие сейчас собираетесь записывать ролики, у вас есть новые идеи?

– Честно, идей нет, потому что просто слежу за тем, что происходит. Я очень сильно рвусь в Минск, но это сейчас небезопасно, и родители тоже не хотят отпускать. У меня сейчас все мысли о том, как помочь нашим людям там.

– Надежда на революцию есть?

– Конечно.

– Если бы встретили Лукашенко, что бы ему сказали?

– Когда начинаю думать, что бы сказал, сразу сжимаются кулаки. Я испытываю к нему даже что-то больше, чем просто ненависть. Уверен, что, если бы была такая возможность, меня было бы не остановить, я припомнил бы ему всё. Если кратко, то как-то так: "Падла, ты зачем Захаренко, Гончара, Красовского, Шеремета убил? Ты зачем сломал тысячи судеб людям? Ты зачем кровь пролил? За что лучшие белорусы сейчас в тюрьмах сидят? Я тебе обещаю, ты спокойно не убежишь, мы тебе устроим такую жизнь, что ты сам о смерти просить будешь".

Радио Свобода