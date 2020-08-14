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2020.08.14 20:13

В Минске проходит многотысячный митинг у здания правительства

Радио «Cвобода»2020.08.14 20:13
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija / AP nuotr.

В Минске тысячи рабочих Минского тракторного завода прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости.

Они скандируют: “Выходи!” и требуют диалога с властью. Там с ними соединилась колонна протестующих против милицейского насилия.

Охраняющие здание 10 сотрудников ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, участники демонстрации обнимались с ними, передаёт с места событий корреспондент Белорусской службы Радио Свобода.

Позднее к зданию правительства прибыли ещё 20 омоновцев. Они оттеснили людей на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "Мы везде", – передаёт Tut.by.

Как передаёт Onliner.by, милиционеры заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "сколько хотят", а ОМОН не будет применять силу первым.

Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija / AP nuotr.

Демонстрация рабочих МТЗ выдвинулась с завода днём в пятницу, после того как они объявили забастовку. К ним прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, однако он отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против официального итога президентских выборов. Участники не признают победы Александра Лукашенко. Первые дни акции жестоко разгонял милицейский спецназ, что привело к резкому увеличению числа протестующих.

Радио Свобода

Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
1 / 2AP nuotr.
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
2 / 2AP nuotr.
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
# Белоруссия# Беларусь# протесты

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