В День Балтийского пути планируется «живая цепь» от Вильнюса до Беларуси

Литовские общественники собирают средства для поддержки белорусов, борющихся с фальсификациями на выборах и насилием со стороны милиции. А 23 августа – в День Балтийского пути – планируется организовать «живую цепь» от Вильнюса до границы с Беларусью.

По словам организатора акции – телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинаса, для того, чтобы от вильнюсского Кафедрального собора цепь протянулась до границы с Беларусью, может потребоваться несколько десятков тысяч человек.

«По нашим оценкам, ориентировочно потребуется 25-30 тыс. человек», - сказал А. Тапинас в пятницу агентству BNS.

По его словам, хотя регистрация еще не объявлена, некоторые самоуправления уже организуют транспорт.

Baltijos kelio 30-mečio akimirkos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Если бы мы в это не поверили, то и не делали бы. Мы увидели первый положительный импульс – первые реакции. Уже есть самоуправления, которые организуют транспорт – автобусы, мы также будем подключать различные организации», - сказал общественник.

По словам А. Тапинаса, в понедельник организаторы планируют переговорить с Вильнюсскими городским и районным самоуправлениями по поводу разрешений, но, скорее всего, проблем не возникнет.

«Город Вильнюс уже заверил, что проблем не будет. Думаю, что и с самоуправлением Вильнюсского района обойдется без всяких проблем. У мероприятия ясный, четкий формат, мероприятие короткое, – не будет больших препятствий, думаю, мы хорошо справимся с потоками», - сказал А. Тапинас.

Он добавил, что, по его сведениям, белорусы также собираются провести подобную акцию и хотели бы символически соединиться с литовскими участниками «живой цепи». По словам А. Тапинаса, к акции намерена присоединиться и бывший глава государства Даля Грибаускайте.

Baltijos kelio 30-mečio minėjimas / V. Sungailės nuotr.

Поддержка – белорусской организации «BY_Help»

Несколько десятков других общественников выступили инициаторами сбора финансовой помощи – в рамках кампании «Freedom first. Go, Belarus!» за полдня было собрано более 5,5 тыс. евро.

По словам инициатора кампании Агне Заланскайте, средства будут направляться белорусской организации «BY_Help», которая борется с репрессиями.

«Организация действует в Беларуси с 2017 года. Она поддерживают семьи, платят штрафы за арестованных. А сейчас она собирает пожертвования на лекарства, транспорт, услуги связи», - сказала BNS А. Заланскайте.

Среди инициаторов кампании – гонщик Бенедиктас Ванагас, политолог Витис Юрконис, ксендзы Альгирдас Толятас и Ричардас Довейка, председатель Союза журналистов Дайнюс Радзявичюс, а также актеры, философы, журналисты, руководители театров, музеев и другие представители общественности.