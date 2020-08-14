Обращение Тихановской: 15 и 16 августа должны пройти мирные акции

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая стала главной соперницей Александра Лукашенко на выборах и - по утверждениям её сторонников и данным альтернативного подсчёта голосов - в реальности получила большинство голосов, записала видеообращение с призывом к мэрам белорусских городов 15 и 16 августа обеспечить проведение мирных массовых уличных акций протеста.

Тихановская вновь призвала власти Белоруссии отказаться от насилия и сказала, что призывает своих сторонников только к мирным акциям, таким как "цепи солидарности", а также забастовки. Она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять "преступные приказы".

Тихановская объявила о начале сбора подписей людей, которые голосовали на выборах за неё, чтобы можно было продемонстрировать доказательства её реальной поддержки. Она также высказала мнение, что белорусы уже не смирятся с тем, чтобы жить при прежней власти.

Светлана Тихановская несколько дней назад уехала в Литву. Её сторонники утверждают, что она сделала это под давлением. Было опубликовано также видеообращение, в котором она зачитывает по бумажке призыв не выходить на акции протеста. Соратники говорят, что её заставили записать это обращение шантажом и угрозами. При этом и в этом обращении она не говорит о признании победы Лукашенко или отказе от оспаривания официальных итогов выборов.

Тихановская - жена известного блогера Сергея Тихановского. Кандидатом в президенты она стала после того, как её мужу отказали в регистрации. Сергей Тихановский сейчас находится под арестом. После отказа в регистрации другим оппонентам Лукашенко Тихановская стала восприниматься как его главный оппонент на выборах.

Сторонники Тихановской ссылаются на данные избирательных бюллетеней со многих участков в Белоруссии, свидетельствующие о том, что она набирала от 60 до 70 процентов голосов избирателей, а также многочисленные свидетельства фальсификаций в пользу Лукашенко.

Официальные итоги выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, вызвали массовые протесты, которые власти начали жестоко подавлять. Сотри людей пострадали, по меньшей мере один погиб. В четверг тактика властей изменилась, и участников мирных протестов перестали задерживать, а в некоторых городах - например в Жодино под Минском - к участникам акций протеста вышло местное начальство.

В пятницу продолжаются уличные выступления в Минске и других городах, а также митинги рабочих промышленных предприятий. Они требуют прекратить полицейское насилие, а также или пересчитать голоса, или провести новые выборы. Звучат требования отставки Лукашенко.

Радио Свобода