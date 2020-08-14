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2020.08.14 14:26

Перекрыто несколько улиц Старого города: во дворце Радзивиллов поселяется искусство протеста – выставка из коллекции Тарасова

Моника Петрулене, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2020.08.14 14:26
Vladimiras Tarasovas
Vladimiras Tarasovas / BNS nuotr.

В связи с предстоящей выставкой из собрания художественных произведений Владимира Тарасова, накануне пришлось перекрыть несколько улиц вильнюсского Старого города и использовать подъемный кран. Были привезены огромные балки, на которых во дворце Радзивиллов будут экспонироваться картины протеста, созданные художниками со всей бывшей советской империи.

Строители ночью втягивали три громоздких балки в окно дворца Радзивиллов. Их вес – около полутора тонн. Один неосторожный поворот – и балка могла снести стену здания.

Petras Išora
Petras Išora / BNS nuotr.

Архитектор выставки Пятрас Ишора сказал: «Нам пришлось перекрыть часть Старого города, установить 20-метровый кран, и с очень профессиональной командой, чему мы очень рады, мы с хирургической точностью переместили их через окно».

Архитекторы П. Ишора и Она Лозурайтите готовят предстоящую выставку работ из коллекции В. Тарасова. По их задумке, массивные балки должны отражать советский режим, а работы, уставленные на них, – это протест художников против тоталитарного правления.

Radvilų rūmai
Radvilų rūmai / Stop kadras

Балки будут повешены на относительно легких конструкциях. «Именно левитация, вес – эти понятия помогут сконструировать наряду с нарративом самих произведений и тот абстрактно-художественный, пластический язык инсталляции», - сказал П. Ишора.

Первая выставка из коллекции В. Тарасова, которую он собирал пять десятилетий и подарил Литве, называется «Искусство протеста, непослушные советской эпохи».

Radvilų rūmai
Radvilų rūmai / Stop kadras

«Вначале казалось, что мы называем эту выставку довольно пафосно, но сегодня, когда смотришь на то, что происходит на границе, на то, что происходит в Хабаровске, это название совсем не кажется неадекватным, а как раз очень своевременным», - сказал Арунас Гелунас, директор Национального художественного музея.

По словам руководителя музея, коллекция, подаренная перкуссионистом, исполнителем классической и джазовой музыки, включает в себя произведения протестной культуры со всей бывшей советской империи.

Arūnas Gelūnas
Arūnas Gelūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы, наверное, впервые покажем весь контекст художников, которые в своих студиях противостояли, протестовали против идеологической диктатуры и цензуры. Художников, которые в своих студиях слушали барабаны Владимира Тарасова, обсуждали искусство, проклинали режим и создавали очень интересные произведения», - сказал А. Гелунас.

Первая выставка из коллекции В. Тарасова откроется в середине сентября.

Подробности – в репортаже (на литовском языке):

Vladimiras Tarasovas
Petras Išora
Radvilų rūmai
Radvilų rūmai
Arūnas Gelūnas
Vladimiras Tarasovas
Vladimiras Tarasovas
1 / 5BNS nuotr.
Petras Išora
Petras Išora
2 / 5BNS nuotr.
Radvilų rūmai
Radvilų rūmai
3 / 5Stop kadras
Radvilų rūmai
Radvilų rūmai
4 / 5Stop kadras
Arūnas Gelūnas
Arūnas Gelūnas
5 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vladimiras Tarasovas
Petras Išora
Radvilų rūmai
Radvilų rūmai
Arūnas Gelūnas
# Литва# Культура# протест

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