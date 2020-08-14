Перекрыто несколько улиц Старого города: во дворце Радзивиллов поселяется искусство протеста – выставка из коллекции Тарасова

В связи с предстоящей выставкой из собрания художественных произведений Владимира Тарасова, накануне пришлось перекрыть несколько улиц вильнюсского Старого города и использовать подъемный кран. Были привезены огромные балки, на которых во дворце Радзивиллов будут экспонироваться картины протеста, созданные художниками со всей бывшей советской империи.
Строители ночью втягивали три громоздких балки в окно дворца Радзивиллов. Их вес – около полутора тонн. Один неосторожный поворот – и балка могла снести стену здания.
Архитектор выставки Пятрас Ишора сказал: «Нам пришлось перекрыть часть Старого города, установить 20-метровый кран, и с очень профессиональной командой, чему мы очень рады, мы с хирургической точностью переместили их через окно».
Архитекторы П. Ишора и Она Лозурайтите готовят предстоящую выставку работ из коллекции В. Тарасова. По их задумке, массивные балки должны отражать советский режим, а работы, уставленные на них, – это протест художников против тоталитарного правления.
Балки будут повешены на относительно легких конструкциях. «Именно левитация, вес – эти понятия помогут сконструировать наряду с нарративом самих произведений и тот абстрактно-художественный, пластический язык инсталляции», - сказал П. Ишора.
Первая выставка из коллекции В. Тарасова, которую он собирал пять десятилетий и подарил Литве, называется «Искусство протеста, непослушные советской эпохи».
«Вначале казалось, что мы называем эту выставку довольно пафосно, но сегодня, когда смотришь на то, что происходит на границе, на то, что происходит в Хабаровске, это название совсем не кажется неадекватным, а как раз очень своевременным», - сказал Арунас Гелунас, директор Национального художественного музея.
По словам руководителя музея, коллекция, подаренная перкуссионистом, исполнителем классической и джазовой музыки, включает в себя произведения протестной культуры со всей бывшей советской империи.
«Мы, наверное, впервые покажем весь контекст художников, которые в своих студиях противостояли, протестовали против идеологической диктатуры и цензуры. Художников, которые в своих студиях слушали барабаны Владимира Тарасова, обсуждали искусство, проклинали режим и создавали очень интересные произведения», - сказал А. Гелунас.
Первая выставка из коллекции В. Тарасова откроется в середине сентября.
Подробности – в репортаже (на литовском языке):