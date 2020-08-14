Совместное заявление: ОАЭ признали существование Израиля

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

В твиттере он опубликовал текст совместного заявления. В нём, в частности, говорится, что Израиль воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью территорий Западного берега реки Иордан, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства. Как заявляют стороны, они надеются, что "исторический прорыв будет способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке".

ОАЭ становится первым государством Персидского залива, которое устанавливает активные дипломатические контакты с Израилем, и третьей в мире арабской страной, предпринимающей такой шаг. В 1979 году было заключено мирное соглашение с Египтом, в 1994-м – с Иорданией, пишет Би-би-си.

Ожидается, что вскоре страны – участницы соглашения обменяются послами и откроют дипломатические представительства.

В администрации Трампа подчеркивают, что договор стал результатом длительных дискуссий между Израилем, Эмиратами и США и что диалог значительно продвинулся в последнее время. Телефонный разговор, в котором стороны подтвердили согласие на нормализацию, состоялся в четверг при участии Дональда Трампа, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бен Заида.

Делегации Израиля и ОАЭ намерены провести встречу в предстоящие недели, чтобы подписать совместные документы, связанные с инвестициями, сферой безопасности, телекоммуникациями а также туризмом и прямыми авиаперелетами между Абу-Даби и Тель-Авивом.

Представители администрации Трампа в комментарии агентству Reuters отметили, что договорённости расширят доступ мусульман к мечети Эль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Также стороны намерены ускорить сотрудничество, связанное с лечением и производством вакцины против нового коронавируса.

Радио Свобода