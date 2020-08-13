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2020.08.13 15:40

Леонид Гозман. Брат у ворот

Леонид Гозман, "Эхо Москвы"2020.08.13 15:40
Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
Леонид Гозман в обществе "Мемориал" / Facebook

Кремль не отдаст Белоруссию оппозиции. Путин лично очень плохо относится к Лукашенко, хотел бы видеть на его месте кого-то другого, но не может допустить смещения Лукашенко волей народа. Слишком близки культурно и ментально Россия и Беларусь — поражение белорусского диктатора в результате выборов подтолкнет демократическое движение в России, в которой авторитарный режим и так удерживается уже из последних сил. Поэтому, если Лукашенко не справится, РФ может прийти на помощь.

Для оправдания вторжения могут быть использованы как схемы, опробованные уже в случае с Украиной — готовящаяся интервенция НАТО, националисты, стремящиеся запретить русский язык и преследовать русских — или, наоборот, помощь белорусам, спасение их от репрессий обанкротившегося режима Лукашенко. В этом последнем случае Путин будет играть роль защитника братского народа от тирании.

Российская интервенция, под какими бы лозунгами она ни проводилась, не только позволила бы Путину аннексировать, наконец, Беларусь. В условиях резко снижающейся популярности, массового разочаровании в режиме и в нем лично и масштабных протестов по всей территории России Путин, очевидно, полагает, что может рассчитывать на такой же энтузиазм народа, который сопровождал захват Крыма. Этого, безусловно, не произойдет.

Российское общество устало от противостояния со всем миром, а сама интервенция в Беларусь будет сопровождаться масштабными человеческими потерями. Тем не менее, российское руководство, не имеющее никакого плана по выводу своей страны из системного кризиса, может пойти на эту авантюру.

И здесь много зависит от готовности Запада к жестким согласованным действиям. Важны не только серьезные санкции против Лукашенко и его режима, но и, например, официальное признание Светланы Тихановской в качестве president-elect.

Это было бы не только моральной поддержкой антилукашенковским силам, но и способствовало бы формированию альтернативного политического субъекта, с которым придется считаться всем, в том числе и руководству России.

Эхо Москвы

Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
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Леонид Гозман в обществе "Мемориал"
# Белоруссия# Беларусь# Россия# Путин# Лукашенко# Мнения

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