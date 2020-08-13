В Вильнюсе, во Дворце правителей, награждены лучшие абитуриенты

В четверг во Дворце правителей премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс наградили выпускников, лучше всех сдавших экзамены на аттестат зрелости.

«Вы мотивированно шли к своей цели», - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис, обращаясь к выпускников средних школ, набравшим максимальное количество баллов.

Он призвал не бояться ошибок и выбирать путь, близкий сердцу. «Такую ошибку всегда можно исправить, потому что это не фатальная ошибка», - сказал премьер.

Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Премьер сказал, что слышал призывы не проводить экзамены, но, по его мнению, это было бы неправильное решение.

«Все можно преодолеть, если руководствоваться наукой и знаниями», - подчеркнул премьер.

Выпускников поздравил также министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.