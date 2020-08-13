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2020.08.13 14:33

В Вильнюсе, во Дворце правителей, награждены лучшие абитуриенты

Aida Murauskaitė, LRT.lt2020.08.13 14:33
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

В четверг во Дворце правителей премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс наградили выпускников, лучше всех сдавших экзамены на аттестат зрелости.

«Вы мотивированно шли к своей цели», - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис, обращаясь к выпускников средних школ, набравшим максимальное количество баллов.

Он призвал не бояться ошибок и выбирать путь, близкий сердцу. «Такую ошибку всегда можно исправить, потому что это не фатальная ошибка», - сказал премьер.

Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Премьер сказал, что слышал призывы не проводить экзамены, но, по его мнению, это было бы неправильное решение.

«Все можно преодолеть, если руководствоваться наукой и знаниями», - подчеркнул премьер.

Выпускников поздравил также министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
Valdovų rūmuose apdovanoti geriausiai brandos egzaminus išlaikę abiturientai
# Литва

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