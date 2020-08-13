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2020.08.13 14:07

Литовские консерваторы призвали правительство оказать медицинскую помощь пострадавшим белорусам

Игнас Ячаускас, BNS2020.08.13 14:07
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė / BNS nuotr.

Лидеры оппозиционного Союза отечества – Литовских христианских демократов (TS-LKD) призывают правительство оказать помощь в лечении и реабилитации белорусов, пострадавших от репрессий в Минске, а также оказать финансовую поддержку гражданским и информационным инициативам.

Председатель TS-LKD Габриэлюс Ландсбергис и лидер предвыборного списка партии Ингрида Шимоните обратились в четверг с этой инициативой к премьер-министру Саулюсу Сквернелису и правительству. Они подчеркнули, что репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси становятся все более «жестокими и бесчеловечными». Пострадавшим митингующим не оказывается медицинская помощь.

«Гуманитарный коридор – хорошее решение в правильном направлении, но важно не останавливаться на достигнутом. В настоящее время особенно важно продемонстрировать решимость Литвы помочь белорусским гражданам, пострадавшим от репрессий», - считают консерваторы.

По утверждению лидеров TS-LKD, они понимают, что система здравоохранения страны еще не восстановлена полностью после коронавирусной пандемии, однако призывают «не закрывать глаза на кровопролитие в соседней стране». Подчеркивается, что Литва уже успешно помогала мирным демонстрантам, раненым на киевском Майдане, а затем, во время военного конфликта, оказывала помощь в лечении и реабилитации украинских солдат.

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų / AP nuotr.

Призывая поддержать гражданские и информационные инициативы белорусского общества, консерваторы подчеркивают, что официальный Минск «на протяжении многих лет преследует объективные СМИ и другие источники информации», поэтому для обеспечения прав граждан на объективную информацию необходима помощь Литвы.

«Именно публичность и информирование белорусского народа и мирового сообщества – один из способов остановить насилие со стороны режима», - говорится в заявлении.

В понедельник власти Беларуси объявили, что президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов и был переизбран на очередной срок. В стране прошли акции протеста против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровью и арестами.

Во вторник из Беларуси в Литву прибыла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
1 / 2BNS nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
2 / 2AP nuotr.
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
# Литва# Белоруссия# Беларусь# протесты

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