Новости

2020.08.13 12:22

Новости LRT.lt на английском и русском языках – теперь еще и на платформе Telegram

LRT.lt2020.08.13 12:22
Telegram
Telegram / AP nuotr.

В приложении для обмена сообщениями Telegram начинает работать аккаунт LRT. На английском и русском языках там будут помещаться сообщения о событиях в Литве и регионе, которые опубликованы на портале LRT.lt и актуальны для международного сообщества.

«К такому шагу нас подтолкнули в том числе и сегодняшние события в Беларуси: так как в этой стране ограничили доступ в интернет, то информация из независимых источников и независимых СМИ стала труднодоступной. Мы видим, как в последние дни практически исчез поток белорусских читателей портала LRT.lt. Однако очевидно, что в Беларуси существует потребность получать информацию из Литвы, которая приняла Светлану Тихановскую, поэтому мы решили использовать популярное приложение Telegram, которое все еще работает. Там мы будем воспроизводить часть контента, опубликованного на портале LRT.lt, на английском и русском языках», - говорит заместитель главного редактора портала LRT.lt Александра Кетлерене.

Чтобы подробно и беспристрастно освещать события в Беларуси, журналисты LRT используют различные источники информации, общаются со специалистами, проживающими в Беларуси, представителями оппозиции, журналистами и очевидцами событий, а также с белорусами, проживающими в Литве. Выборы в Минске освещал специальный корреспондент LRT.lt, который сейчас вернулся в Литву.

Портал LRT.lt готовит новости на трех языках – литовском, английском и русском. Контент LRT на русском языке публикуется также в Facebook (аккаунт @lrtnovosti), а на английском языке – в Twitter (аккаунт @LRTenglish).

Telegram
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1 / 1AP nuotr.
Telegram
# LRT# Литва# СМИ# журналистика# Белоруссия# Беларусь

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