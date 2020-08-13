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2020.08.13 10:30

Вчера в Литве 11 человек наказаны за нарушение режима самоизоляции

Рамунас Якубаускас, BNS2020.08.13 10:30
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

В минувшие сутки в Литве не оштрафовали ни одного человека за то, что на нем не было защитной маски, однако за несоблюдение правил самоизоляции наказаны 11 жителей.

Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте в среду сообщила BNS, что большинство протоколов для лиц, не соблюдающих требования самоизоляции, составляли сотрудники Государственной пограничной службы.

Полицией был наказан один человек в Пагегяй.

В целях сдерживания распространения коронавируса, с 1 августа стало обязательным ношение масок в магазинах, пунктах обслуживания, аэропортах, общественном транспорте, местах отдыха и развлечений, а также в государственных и муниципальных ведомствах и учреждениях, предоставляющих услуги.

Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ношение защитных масок в стране уже было обязательным во время карантина, введенного этой весной из-за угрозы коронавируса.

Кодекс об административных правонарушениях гласит, что за несоблюдение обязательных инструкций жителям грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. евро, а юридическим лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.

Если штраф уплачивается в течение 15 календарных дней, то взымается половина минимального штрафа.

Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
# Литва# коронавирус# полиция

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