Глава МИД Литвы в интервью DW: на Тихановскую оказывалось давление

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал DW о том, что предложили власти Беларуси Тихановской и почему она уехала из страны, а также о том, как ЕС может помочь белорусам.

В Беларуси уже четыре дня не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, как заявил ЦИК, стал Александр Лукашенко. Белорусский ОМОН жестоко избивает протестующих, стреляет по ним резиновыми пулями, применяет светошумовые гранаты и разгоняет водометами. Основной противник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. 14 августа состоится внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС, участники которого будут обсуждать ситуацию в Беларуси. Незадолго до этого события DW поговорила с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

DW: Господин Линкявичюс, вы первым заявили о том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь. Вы знали заранее, что она приедет в Литву и предложили ей помощь?

Линас Линкявичюс: Это было неизвестно заранее, и на самом деле, мы потеряли связь с ней почти на семь часов. Мы не знали, где она находится, что с ней - ночь была очень напряженной.

А потом мы поняли, что власти предложили ей пару вариантов, первый - покинуть страну, а второй был, мягко говоря, не самым для нее хорошим. У нее есть национальная виза, ее дети уже здесь, в Литве, и она приняла решение уехать. Сейчас она в безопасности, вместе со своими детьми.

- Вы назвали вариант, который предложили Тихановской власти, "не самым хорошим". Что вы имели в виду?

- Я думаю, что этот вариант не подразумевал свободу. Вы же видели ее видеообращение? Она читает его по бумажке. Давайте будем реалистами. Ведь нельзя же просто принимать на веру то, что она говорила, не в этих же условиях. Кроме того, надо помнить о том, что она молодая женщина, никогда не занималась политикой, никогда не воевала, не осознавала, что ее ждет впереди, каковы вызовы, с которыми ей придется столкнуться. И, безусловно, на нее оказывалось давление, и для нее это было очень тяжелое время.

- Вы уже говорили с ней?

- Да, я виделся с ней совсем недавно. Она приходит в себя. Она в хорошем состоянии, оптимистично настроена. Я надеюсь, что придет время, когда она сама расскажет о том, что произошло, и о своих дальнейших планах и намерениях. Сейчас она со своими детьми, и это уже хорошо.

- Что вы можете сделать, чтобы помочь Светлане Тихановской и ее мужу, который до сих пор находится в тюрьме?

- Мы стараемся делать все, что в наших силах, не вмешиваясь при этом во внутренние дела соседней страны, но в то же время нам небезразлично (происходящее там. - Ред.), и мы стараемся помочь тем, кому грозит опасность, стараемся быть активными, консолидировать страны Евросоюза, упрочить европейскую позицию. Мы общаемся с коллегами в регионе, готовимся к заседанию министров иностранных дел стран Евросоюза. Мы действительно должны сделать все возможное, пересмотреть отношения с этой страной, потому что должны быть какие-то политические последствия. Те, кто нарушал закон, использовал чрезмерное и совершенно ненужное применение силы, должны ответить за свои действия. И на заседании мы будем это обсуждать.

- Можно ли ожидать, что идея введения санкций против Беларуси получит широкую поддержку?

- Вопрос о санкциях - это тонкая материя. По этому поводу есть разные точки зрения, и обычно, чтобы принять решение, необходимо время. Я не знаю мнения своих коллег. Но я очень надеюсь, что рассматриваться будут все варианты, включая санкции, потому что в который раз сделать заявление о глубокой озабоченности - это несерьезно.

- Вы считаете, Лукашенко действительно беспокоит возможность введения европейских санкций?

- Я этого не знаю. Я могу только надеяться, что он не может постоянно оставаться в этом мире иллюзий, будучи уверенным, что у него есть мандат на те действия, которые происходят уже три ночи после выборов. Это насилие на улицах необходимо прекратить. Лукашенко должен уважать волю и мнение всего народа, по крайней мере, он должен начать разговор с людьми, если он не видит возможности для политического диалога. Это было бы возможностью выхода из тупика.

- Есть что-нибудь, что вы можете сделать, чтобы повлиять на ситуацию в Беларуси и поддержать оппозицию?

- Для того чтобы как-то повлиять, необходимо занять четкую позицию и ясно заявить, что подобные действия являются неприемлемыми и повлекут за собой последствия. Простой риторики недостаточно, это уже не раз было доказано во время предыдущих кризисов. Мы должны отнестись к этому со всей серьезностью и уделить этому внимание - несмотря на вызовы в других регионах мира. Ведь это то, что происходит в Европе, на нашем континенте. И мы не можем оставаться безучастными.

Deutsche Welle