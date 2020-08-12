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2020.08.12 20:24

Президент Литвы предложил Беларуси план из трех пунктов

BNS, LRT.lt2020.08.12 20:24
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране. 

Глава государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президенитами Польши и Латвии.

По словам Г. Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных и прекратит насилие, презиленты Литвы, Латвии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию.

"Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составных частей плана три. Первое - органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе - власти Беларуси освобождают задержанных, которые уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт - органы власти Беларуси возобновляют диалог со своим гражданским обществом. Подходящим решением в этом направлении могло бы стать сформирование национального совета из представителей властей и гражданского общества, обязанностью и целью которого был бы поиск решений по выходу из кризиса в среднесрочный период. Если бы эти пункты подошли для начала дискуссии, то и президент Латвии, и президент Польши положительно относятся к этой инициативе и согласились бы посредничать вместе со мной, чтобы прекратить нагнетание этой ситуации и кризиса, который складывается в Беларуси", - сказал журналистам президент Литвы.

Он не детализировал, кого конкретно предложил бы ввести в состав такого нацсовета.

Президент сказал, что этот план будет представлен Минску, а если Минск его отклонит, будет рассматриваться вопрос о введении санкций для Беларуси на уровне Евросоюза (ЕС) или на национальном уровне.

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране третьи сутки проходят протестные акции, которые жестко подавляются силовыми структурами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва

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