В этом году у cтудентов больше возможностей учиться на бесплатных местах. По данным министерства образования, науки и спорта финансируемых государством мест больше, чем в прошлом году. До окончательного завершения приема в вузы осталась неделя. Пожелали учиться в них 25 тысяч человек, из них 12 тысяч могут претендовать на бесплатные места, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Тем временем, парламентский Комитет по образованию и науке обсуждает проблемы сдачи экзамена по математике, который с этом году не сдала треть абитуриентов. Это закрывает им возможность бесплатной учебы в вузе. Председатель Комитета Эугениюс Йовайша говорит, что следует выяснить, почему школьники так плохо сдают этот экзамен и что надо менять в системе школьного образования.

Вице-министр образования, науки и спорта Янина Урбанович считает, что надо больше мотивировать школьников получать высшее образования, особенно – в сельской местности, где ученики реже выбирают экзамен по математике и не связывают свою судьбу с вузами.