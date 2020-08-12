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2020.08.12 18:41

У cтудентов больше возможностей учиться на бесплатных местах

Радио LRT2020.08.12 18:41
Studentai. Koronaviruso pandemija
Studentai. Koronaviruso pandemija / AP nuotr.

В этом году у cтудентов  больше  возможностей учиться на бесплатных местах. По данным министерства образования, науки и спорта финансируемых государством мест больше, чем в прошлом году. До окончательного завершения приема в вузы осталась неделя. Пожелали учиться в них  25 тысяч человек, из них 12 тысяч могут претендовать на бесплатные места, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Тем временем, парламентский Комитет по образованию и науке обсуждает проблемы сдачи экзамена по математике, который с этом году не сдала треть абитуриентов. Это закрывает им возможность бесплатной учебы в вузе. Председатель Комитета Эугениюс Йовайша говорит, что следует выяснить, почему школьники так плохо сдают этот экзамен и что надо менять в системе школьного образования.

Вице-министр образования, науки и спорта Янина Урбанович считает, что надо больше мотивировать школьников получать высшее образования, особенно – в сельской местности, где ученики реже выбирают экзамен по математике и не связывают свою судьбу с вузами.

Studentai. Koronaviruso pandemija
Studentai. Koronaviruso pandemija
Studentai. Koronaviruso pandemija
1 / 1AP nuotr.
Studentai. Koronaviruso pandemija
# Литва

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