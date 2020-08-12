Литва: коронавирус обнаружен у вернувшихся из России, Украины, Латвии

За минувшие сутки в Литве установлены 26 новых случаев коронавируса, из них 6 - завезенные, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Их диагностировали у приехавших из Нидерландов, Индии, Латвии, Дании, России и Украины. 3 случая заболевания в Каунасе связаны с очагом заражения в баре Adform kiemelis.

Еще один случай, уже 16-ый по счету, связан с экскурсией "Ишлаужас-Таураге". 6 случаев, установленных в Вильнюсе за прошедшие сутки, связаны с очагом в Национальном театре оперы и балета. Есть также 7 случаев, в которых эпидемиологам не удалось установить источники заболевания.

За минувшие сутки проверено 3898 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 561 555.