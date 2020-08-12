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2020.08.12 16:13

В Литву беспрепятственно пустят белорусов, приехавших «с гуманитарными целями»

BNS, LRT.lt2020.08.12 16:13

Иностранным студентам, инвесторам, а также белорусам, желающим въехать в страну «с особыми гуманитарными целями», будет разрешен беспрепятственный въезд в Литву.

На эти группы лиц не распространятся обычные литовские запреты, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщила на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене, исключение для белорусов предлагается «в связи со складывающейся ситуацией в соседней Беларуси».

«Министерство внутренних дел предлагает добавить в резолюцию дополнительную категорию иностранцев (...) в свете заседания Группы наблюдения за национальной безопасностью и позиции, выраженной в отношении развивающейся ситуации в соседней Беларуси, а также для расширения прав и возможностей ее граждан в целях специальной гуманитарной политики». - сказала Р. Тамашунене.

«Это иностранцы, прибывающие в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями по запросу министра внутренних дел», - добавила она.

Запреты также не распространяются на иностранцев, которые зарегистрировали партнерство с гражданами Литвы за рубежом.

Также, согласно плану, ранее утвержденному Правительством, количество участников мероприятий в закрытых помещениях было увеличено на сотню с воскресенья до 600. Правительство планирует не ограничивать количество участников с первого сентября, но строго соблюдать безопасность на мероприятиях.

Правительство также решило продлить внутренний пограничный контроль в аэропортах страны и морском порту в Клайпеде до 14 сентября.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва

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