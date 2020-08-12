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2020.08.12 13:56

В Беларуси за сутки задержано более тысячи участников протестов

Deutsche Welle2020.08.12 13:56
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų / AP nuotr.

В ночь на 12 августа граждане вышли на акции протеста в 25 городах Беларуси. В столкновениях с милицией пострадал 51 протестующий и 14 сотрудников силовых структур.

В третью ночь массовых протестов против официальных итогов выборов в Беларуси задержано более тысячи человек, сообщило МВД страны в среду, 12 августа. Общее число задержанных с 9 августа превысило 6 тысяч человек. В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. В Минске и нескольких других крупных городах страны протестующие открыто противостояли милиции и внутренним войскам, а также пытались перекрывать движение транспорта, утверждает ведомство.

По его данным, за сутки в разных городах совершено пять умышленных наездов на представителей силовых структур. В Бресте милиция применила оружие на поражение в столкновении с вооруженными арматурой гражданами, один протестующий был ранен. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск.

Массовые протесты в Минске и других городах Беларуси начались вечером 9 августа и продолжаются трое суток. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Deutsche Welle

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
1 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
2 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
3 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
4 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
5 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
6 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
7 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
8 / 9AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
9 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
# Беларусь

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