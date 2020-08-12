Линкявичюс: Тихановская настроена хорошо, выступит в скором времени

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что находящаяся в Литве кандидат от оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует ситуацию.

Министр говорил с ней в среду по телефону.

„Я говорил со Светланой Тихановской. Она настроена хорошо. Она выскажется о ситуации в скором времени", - написал в соцсети Twitter министр.

Светлана Тихановская прибыла в Литвуутром во вторник. Соратники Тихановской утверждают, что ее вынудили оставить страну. Муж Светланы в Беларуси находится в заключении, а дети еще до выборов были вывезены из Беларуси. Сейчас они вместе с матерью находятся в Литве.

Ранее Л. Линкявичюс сообщил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. С ней поддерживает связь и президентская администрация. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сказала порталу Tut.by, что у кандидата в президенты не было выбора. Сейчас, по ее словам, у штаба Тихановской две задачи — защитить выбор белорусов и остановить кровопролитие.