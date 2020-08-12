Беларусь: третий вечер протестов - новые стычки с милицией

В Минске третью ночь подряд происходят столкновения протестующих с блюстителями порядка. Во вторник вновь применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Правозащитники сообщают, что журналисты подвергаются избиениям.

Во вторник 11 августа в Минске милиция напала на съёмочную бригаду Би-би-си, состоявшую из трёх журналистов, сообщается на сайте Русской службы Би-би-си. У всех задержанных были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси. На участниках бригады были жилетки с опознавательными символами и у каждого при себе были удостоверения.

Мужчины в черной униформе потребовали у журналистов предъявить аккредитацию. Один из блюстетелей порядка сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру. Двое журналистов Би-би-си потребовали у нападавших вернуть карточку. В ответ милиционеры начали бить оператора и наносить удары по его камере. Журналисты задержаны не были, сообщают британские источники.

Protestai Minske / AP nuotr.



Протестные акции во вторник отличались от акций, проведёных в минувший понедельник, говорят свидетели вечерних событий в Минске. 10 августа были наиболее многочисленные группы протестующих собирались в трёх местах. Во вторник же, 11 августа, протестующая молодёжь перемещалалась по городу небольшими группами, рассыпалась по дворам и подъездам, скрываясь от преследования милиции, затем вновь собиралась в группы. Милиция применяла спецсредства в районе Каменной Горки. Ближе к полуночи протесты продолжались в Уручье и в районе Студенческой деревни.

Одна из участниц протеста из Минска в эфире "Настоящего времени" рассказала, что из-за отсутствия интернета нет никакой информации о том, что происходит в других частях города.

Граждане Белоруссии, находящиеся в Москве, провели у белорусского посольства акцию под лозунгом "Узарпатора под суд".