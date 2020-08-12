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2020.08.12 07:55

Беларусь: третий вечер протестов - новые стычки с милицией

Радио «Cвобода»2020.08.12 07:55
Protestai Minske
Protestai Minske / AP nuotr.

В Минске третью ночь подряд происходят столкновения протестующих с блюстителями порядка. Во вторник вновь применялись светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Правозащитники сообщают, что журналисты подвергаются избиениям.

Во вторник 11 августа в Минске милиция напала на съёмочную бригаду Би-би-си, состоявшую из трёх журналистов, сообщается на сайте Русской службы Би-би-си. У всех задержанных были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси. На участниках бригады были жилетки с опознавательными символами и у каждого при себе были удостоверения.

Мужчины в черной униформе потребовали у журналистов предъявить аккредитацию. Один из блюстетелей порядка сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру. Двое журналистов Би-би-си потребовали у нападавших вернуть карточку. В ответ милиционеры начали бить оператора и наносить удары по его камере. Журналисты задержаны не были, сообщают британские источники.

Protestai Minske
Protestai Minske / AP nuotr.


Протестные акции во вторник отличались от акций, проведёных в минувший понедельник, говорят свидетели вечерних событий в Минске. 10 августа были наиболее многочисленные группы протестующих собирались в трёх местах. Во вторник же, 11 августа, протестующая молодёжь перемещалалась по городу небольшими группами, рассыпалась по дворам и подъездам, скрываясь от преследования милиции, затем вновь собиралась в группы. Милиция применяла спецсредства в районе Каменной Горки. Ближе к полуночи протесты продолжались в Уручье и в районе Студенческой деревни.

Одна из участниц протеста из Минска в эфире "Настоящего времени" рассказала, что из-за отсутствия интернета нет никакой информации о том, что происходит в других частях города.

Граждане Белоруссии, находящиеся в Москве, провели у белорусского посольства акцию под лозунгом "Узарпатора под суд".

Protestai Minske
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
1 / 10AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
2 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Minske
3 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Minske
4 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Minske
5 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Minske
6 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Minske
7 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Minske
8 / 10AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
9 / 10AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
10 / 10AP nuotr.
Protestai Minske
Protestai Baltarusijoje po prezidento rinkimų
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
# Беларусь

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