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2020.08.11 17:35

Линкявичюс: ЕС следует подумать о санкциях для представителей властей Беларуси

BNS, LRT.lt2020.08.11 17:35
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius / BNS nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть возможность введения санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы в отношении участников протеста. 

"Мы думаем, что сейчас нам следует корректировать отношения с Беларусью. В данный момент у меня нет ответа, но я считаю, что все опции и все возможности выбора должны быть на рабочем столе, и должны быть определенные последствия, включая даже вероятные санкции в отношении тех, кто осуществлял этот обман, кто применял избыточную силу", - сказал журналистам Л. Линкявичюс.

Глава литовской дипломатии подчеркнул, что "применение избыточной силы недопустимо в том смысле, что участники протеста на самом деле были исключительно мирные".

"Они не были агрессивными, они не били окна, не жгли машины, здесь точно не нужно было применять силу в той мере, в какой она была применена. Но выбор сделан, видно, что руководство страны идет ва-банк, держит в заложниках своих людей", - сказал министр.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что Александр Лукашенко получил на выборах 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская во вторник приехала в Литву.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
1 / 1BNS nuotr.
Linas Linkevičius
# Литва

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