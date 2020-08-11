Линкявичюс: ЕС следует подумать о санкциях для представителей властей Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть возможность введения санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы в отношении участников протеста.

"Мы думаем, что сейчас нам следует корректировать отношения с Беларусью. В данный момент у меня нет ответа, но я считаю, что все опции и все возможности выбора должны быть на рабочем столе, и должны быть определенные последствия, включая даже вероятные санкции в отношении тех, кто осуществлял этот обман, кто применял избыточную силу", - сказал журналистам Л. Линкявичюс.

Глава литовской дипломатии подчеркнул, что "применение избыточной силы недопустимо в том смысле, что участники протеста на самом деле были исключительно мирные".

"Они не были агрессивными, они не били окна, не жгли машины, здесь точно не нужно было применять силу в той мере, в какой она была применена. Но выбор сделан, видно, что руководство страны идет ва-банк, держит в заложниках своих людей", - сказал министр.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что Александр Лукашенко получил на выборах 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская во вторник приехала в Литву.