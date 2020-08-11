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2020.08.11 16:13

Жители Литвы несут цветы к Посольству Беларуси в Вильнюсе

LRT.lt2020.08.11 16:13
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Жители Литвы несут цветы и свечи к Посольству Беларуси в Вильнюсе, реагируя на события последних дней в соседней республики, где после выборов президента страны начались массовые протесты.

Как сообщает корреспондент ЛРТ в Минске, в городе даже появилась надпись: «Литва, помоги». Сегодня также стало известно, что в Литву с детьми прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Тем временем, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в совместном заявлении призвали власти Беларуси «воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных ». Они готовы выступит посредниками между официальным Минском и оппозицией.

Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси в качестве ответа на репрессии против митингующих. Это он обсудит с руководитель Европейского Совета Шарлем Мишелем. По словам Гитанаса Науседы, нельзя смотреть сквозь пальцы на репрессии, гибель и ранение людей, массовые задержания несогласных с результатами выборов.

Массовые акции протеста в Беларуси начались в ночь на 10 августа более чем и 30 городах страны, тогда были задержаны около 3000 человек. По данным властей, в ту ночь пострадали около 100 человек: более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования.

Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
1 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
2 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
3 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
4 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
5 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
6 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
7 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
8 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
9 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
10 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
11 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
12 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
13 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
14 / 14E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
# Литва

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