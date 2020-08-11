Жители Литвы несут цветы к Посольству Беларуси в Вильнюсе

Жители Литвы несут цветы и свечи к Посольству Беларуси в Вильнюсе, реагируя на события последних дней в соседней республики, где после выборов президента страны начались массовые протесты.

Как сообщает корреспондент ЛРТ в Минске, в городе даже появилась надпись: «Литва, помоги». Сегодня также стало известно, что в Литву с детьми прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Тем временем, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в совместном заявлении призвали власти Беларуси «воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных ». Они готовы выступит посредниками между официальным Минском и оппозицией.

Lietuviai neša gėles prie Baltarusijos ambasados Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции против Беларуси в качестве ответа на репрессии против митингующих. Это он обсудит с руководитель Европейского Совета Шарлем Мишелем. По словам Гитанаса Науседы, нельзя смотреть сквозь пальцы на репрессии, гибель и ранение людей, массовые задержания несогласных с результатами выборов.

Массовые акции протеста в Беларуси начались в ночь на 10 августа более чем и 30 городах страны, тогда были задержаны около 3000 человек. По данным властей, в ту ночь пострадали около 100 человек: более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования.