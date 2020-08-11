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2020.08.11 16:02

В Беларуси за вторую ночь протестов задержаны более 2000 человек

Deutsche Welle2020.08.11 16:02
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų / AP nuotr.

В ряде городов демонстранты оказывали сопротивление милиции и солдатам внутренних войск. Против протестующих в Минске и Новополоцке применяли спецсредства.

В Беларуси за прошедшие сутки более 2000 человек задержаны в ходе массовых протестов против официальных результатов выборов президента, сообщило во вторник, 11 августа, министерство внутренних дел страны. Одновременно оно сообщило о 21 пострадавшем сотруднике органов внутренних дел и военнослужащем внутренних войск. Число пострадавших протестующих МВД не обнародовало.

По данным министерства, массовые акции протеста в ночь на 11 августа прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Их участники открыто оказывали сопротивление сотрудникам милиции, было повреждено множество транспортных средств. Как утверждают в МВД, в Минске группы граждан бросали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, на дорогах некоторые водители автомобилей умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал; на отдельных улицах дорожное движение было заблокировано специально сооруженными препятствиями. В Минске и Новополоцке милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Массовые акции протеста начались в ночь на 10 августа более чем и 30 городах страны, тогда были задержаны около 3000 человек. По данным властей, в ту ночь пострадали около 100 человек: более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования.

Deutsce Welle

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
1 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
2 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
3 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
4 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
5 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
6 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
7 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
8 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
9 / 9AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
# Беларусь

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