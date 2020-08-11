В Беларуси за вторую ночь протестов задержаны более 2000 человек

В ряде городов демонстранты оказывали сопротивление милиции и солдатам внутренних войск. Против протестующих в Минске и Новополоцке применяли спецсредства.

В Беларуси за прошедшие сутки более 2000 человек задержаны в ходе массовых протестов против официальных результатов выборов президента, сообщило во вторник, 11 августа, министерство внутренних дел страны. Одновременно оно сообщило о 21 пострадавшем сотруднике органов внутренних дел и военнослужащем внутренних войск. Число пострадавших протестующих МВД не обнародовало.

По данным министерства, массовые акции протеста в ночь на 11 августа прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Их участники открыто оказывали сопротивление сотрудникам милиции, было повреждено множество транспортных средств. Как утверждают в МВД, в Минске группы граждан бросали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, на дорогах некоторые водители автомобилей умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал; на отдельных улицах дорожное движение было заблокировано специально сооруженными препятствиями. В Минске и Новополоцке милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Массовые акции протеста начались в ночь на 10 августа более чем и 30 городах страны, тогда были задержаны около 3000 человек. По данным властей, в ту ночь пострадали около 100 человек: более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования.

Deutsce Welle