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2020.08.11 14:05

Литва, Польша и Украина призывают власти Беларуси не применять силу

BNS, LRT.lt2020.08.11 14:05
Lietuvos vėliava
Lietuvos vėliava / Pranešimo autorių nuotr.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины в понедельник вечером опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти Беларуси не применять силу и отпустить задержанных протестующих.

"Будучи министрами иностранных дел государств Люблинского треугольника мы крайне озабочены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти не применять силу, отпустить всех задержанных вчера лиц", - отметили министры в совместном заявлении.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины подчеркнули важность соблюдения прав человека и вместе с тем предложили посредничество в налаживании диалога.

"Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство закона, очень важно для дальшейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы все поддерживаем", - отмечают министры.

"Мы уверены, что данную ситуацию можно разрешить благополучно для государства и граждан Беларуси только путем диалога. В случае необходимости, мы готовы предоставить любую помощь в качестве посредников в таком диалоге", - говорится в заявлении.

Министры также добавили, что "благополучие и процветание Беларуси и ее жителей важно для всей Европы, а особенно для нашего региона".

Lietuvos vėliava
Lietuvos vėliava
Lietuvos vėliava
1 / 1Pranešimo autorių nuotr.
Lietuvos vėliava
# Литва

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