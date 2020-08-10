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2020.08.10 22:34

В Минске возобновились протесты после президентских выборов

NEWSru.com2020.08.10 22:34
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų / AP nuotr.

В столице Белоруссии в понедельник начались задержания протестующих, передает РИА "Новости". К стеле "Минск - город-герой" были стянуты усиленные наряды милиции и ОМОН, которые оцепили площадь. Сотрудники правоохранительных органов также контролируют прилегающие скверы и пропускают людей только после досмотра.

Очевидцы сообщают о скоплении спецтехники в районе Дома правительства в центре Минска, что, по их мнению, может говорить о подготовке правоохранительных органов Белоруссии к противодействию возможной протестной акции. В то же время проезд автотранспорта по главной городской магистрали - проспекту Независимости - не блокировался, передает "Интерфакс".

"Каратели снова используют гранаты! Причем против небольшой группы людей, в районе автовокзала "Восточный" на Серебрянке", - пишет телеграм-канал Nexta Live.

Возле гостиницы "Юбилейная" собралось около 100 человек. ОМОН задерживает людей", - информирует портал. По его данным, "в итоге силовики задержали 10-15 человек, в том числе и несовершеннолетних".

Позже ОМОН оттеснил людей от здания Дворца спорта.

Кроме того, по данным сайта, в другой части города, на проспект Рокоссовского, также замечены сотрудники ОМОНа в амуниции. "Журналисты сообщают, что были слышны хлопки, появился дым. В итоге проспект перекрыли, возле вокзала "Восточный" стоит несколько десятков силовиков, которые не дают людям пройти. Подъехало несколько автозаков, откуда выскочили силовики и разогнали толпу, несколько человек задержали и увезли", - информирует tut.by.

В Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями. В Бресте противостояние с сотрудниками правоохранительных органов началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Протестующие выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Несколько скамеек разобрали, взяв деревянные части в качестве оружия.

Аналогичная ситуация сложилась в белорусской столице, отмечает корреспондент РИА "Новости". Автомобилисты на улицах столицы Белоруссии выражают поддержку протестующим. Они сигналят, высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают приходить новые группы митингующих.

Мобильная связь работает с перебоями, сообщает ТАСС. Также второй день затруднен доступ к соцсетям в интернете. Например, WhatsApp не работал половину дня, передает РБК. Ранее на сайте белорусского оператора "Белтелеком" появилось сообщение о том, что проблемы с доступом возникли из-за роста множественных кибератак на белорусские ресурсы за пределами страны. Специалисты пообещали устранить неполадки до конца 10 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, чтобы вызвать недовольство местных жителей. Он заверил, что проблемы со связью не являются инициативой белорусских властей.

Между тем за десять дней до голосования на президентских выборах 9 августа госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков предупредил, что в случае необходимости в стране будет ограничена работа интернета.

ОМОН призвал граждан на улицах разойтись. Агентству "БелТА" рассказали в пресс-службе минского метрополитена, что "в 18:25 для обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная". "Поезда следуют без остановки на этих станциях", - добавили в пресс-службе.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Также сообщалось об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly. Она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.

Согласно предварительным итогам выборов президента в Белоруссии, озвученным утром 10 августа Центризбиркомом страны, Александр Лукашенко получил 80,23% избирателей, его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов, графу "против всех" выбрали 6,02% избирателей.

В штабе Тихановской не признали результаты выборов и намерены их обжаловать. По данным штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", - сказала РИА "Новости" доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

В штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. При этом сама Тихановская пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях.

Вечером 9 августа после закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались масштабные акции протеста в знак несогласия с организацией выборов и предварительной победой Лукашенко. Силовики действовали жестко, применяя против манифестантов спецсредства: светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ. Отмечены случаи наезда автозаков на толпу.

Правозащитники сообщили об одном погибшем в результате наезда автозака, в МВД республики это отрицают. Задержаны не менее 3000 человек (из них 1000 - в Минске). По данным МВД, в столкновениях пострадали больше 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По итогам протестов возбуждено 21 уголовное дело по ст. 293 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ч. 1 ст. 339 (хулиганство), ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Всего под подозрением оказались более 80 человек. Им инкриминируют эпизоды в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске.

Александр Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
1 / 5AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
2 / 5AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
3 / 5AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
4 / 5AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
5 / 5AP nuotr.
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų
# Беларусь

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Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų

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