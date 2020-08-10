Глава Клайпедского порта: из акватории достали 100 кубических метров нефтепродуктов

Глава Клайпедского порта говорит, что из акватории достали 100 кубических метров нефтепродуктов. Альгис Латакас сообщил, что в порту работал катер „Zunda“, судно по сбору нефти „Naras“, водолазы, были оборудованы заградительные барьеры, которые собирают опасные вещества и предотвращают их распространение, сообщает русская служба ЛРТ.

По словам руководителя порта, угрозы для людей и экологии нет. Сейчас специалисты ищут источник загрязнения. Сотрудники порта работают над этим совместно со специалистами Агентства по охране окружающей среды.

Они полагают, что в бухту Žiema нефтепродукты попали из акватории порта и часть их достигла Мелнраге. В операции были задействованы суда и сотрудники военно – морских сил Литвы.

Сегодня мэр Клайпеды обсудил с руководителем порта сложившуюся ситуацию и, исходя из трагедии в Ливане, условия хранения взрывных веществ, в частности, аммиачной селитры. Ее отгружают и хранят компании „Klasco“ и „Bega“ . Они убеждают, что делают это строго придерживаясь всех мер безопасности.