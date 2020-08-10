Суд в Москве наложил на Google штраф в 1,5 млн рублей

По версии мирового судьи, Google LLC продолжает выдавать в результатах поиска ресурсы, доступ к которым ограничен в России.

Мировой судья Таганского района Москвы предписал американской корпорации Google LLC выплатить административный штраф в размере 1,5 млн рублей (17,3 тыс. евро) за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Суд счел, что корпорация повторно нарушила часть 2.1. статьи 13.40. КОАП. Срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября.

Речь идет о третьем подобном нарушении, напоминает агентство "Интерфакс". В ноябре 2018 года Google LLC была оштрафована на 500 тыс. рублей (5640 евро), в июле 2019 года - на 700 тыс. (7940 евро). Тогда в корпорации отметили, что увеличили уровень фильтрации запрещенной в РФ информации в поисковой выдаче до 80 процентов.

Блокировка Роскомнадзора



В последние годы Роскомнадзор вносил в список сайтов, запрещенных в России, популярные инструменты онлайн-коммуникации. Так, в 2016 году социальная сеть LinkedIn была заблокирована за отказ перенести персональные данные российских пользователей на территорию РФ.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, в том числе сервисам Google, Amazon и Microsoft. При этом Telegram остается одним из самых популярных среди россиян инструментов для коммуникации.

Deutsche Welle