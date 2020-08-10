Новости

2020.08.10 15:26

Линкявичюс: белорусы продемонстрировали свою готовность к переменам

Радио LRT2020.08.10 15:26
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius / BNS nuotr.

Министр иностранных дел Литвы говорит, что президентские выборы в Беларуси не были честнми, демократичными и свободными, а гражданское общество страны продемонстрировало свою готовность к переменам, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Линас Линкявичюс заверил, что Литва будет обращать больше внимания на соблюдение прав человека и укреплять сотрудничество с белорусской оппозицией. По словам главы МИДа, если Беларусь будет преследовать инакомыслящих и пополнять ряды политических заключенных, ЕС может вернуться к теме санкций.

К санкциям уже призвали ЕС литовские консерваторы. В письме Европейской народной партии Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните пишут, что у Беларуси нет отныне легитимного президента, потому что власть Александр Лукашенко сохраняет непрозрачными выборами и жестокими мерами в отношении оппозиции. Консерваторы призывает ЕС потребовать новых свободных выборов в Беларуси.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель резко осудил применение силы против демонстрантов в Беларуси. Еще до выборов ЕС призвал Минск дать жителям страны возможность для свободного волеизъявления, демократичных выборов главы государства. Тогда же европейские политики предупредили, что дальнейшие отношения с Беларусью будут зависеть от итогов и реакции на них. Польша призвала созвать внеочередную встречу ЕС в верхах, чтобы обсудить обстановку в Беларуси.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
1 / 1BNS nuotr.
Linas Linkevičius
# Литва

Популярно

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų

Новости

2020.08.10 02:14

Ночные акции протеста в Беларуси

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose

Новости

2020.08.09 20:51

Сотни белорусов в Вильнюсе не смогли проголосовать - организовали пикет согласно опросу, большинство поддерживает Тихановскую

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų

Новости

2020.08.10 10:19

Эксперт о ситуации в Беларуси: чтобы изменить ситуацию, на улицы должны выйти сотни тысяч людей

11
Lenkija, Varšuva

Новости

2020.08.10 08:52

Литва: самоизоляция обязательна для возвращающихся из Польши, Турции, Нидерландов

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų

Новости

2020.08.10 15:15

ЛРТ из Беларуси: Минск утопает в белых лентах и полон протестных настроений

16
Prezidento rinkimai Baltarusijoje

Новости

2020.08.09 20:12

Государственный экзитпол: у Лукашенко почти 80 процентов голосов

26
Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.08.10 10:38

В Литве - 13 новых случаев заражения коронавирусом

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų

Новости

2020.08.10 08:35

В Вильнюсе пройдет акция солидарности с народом Беларуси «Нас 97%»

В Минске ОМОН задерживает людей

Новости

2020.08.09 23:05

По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты

Veronikos Cepkalo atvaizdas

Новости

2020.08.09 20:37

Вероника Цепкало покинула Беларусь

Поиск