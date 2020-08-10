Линкявичюс: белорусы продемонстрировали свою готовность к переменам

Министр иностранных дел Литвы говорит, что президентские выборы в Беларуси не были честнми, демократичными и свободными, а гражданское общество страны продемонстрировало свою готовность к переменам, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Линас Линкявичюс заверил, что Литва будет обращать больше внимания на соблюдение прав человека и укреплять сотрудничество с белорусской оппозицией. По словам главы МИДа, если Беларусь будет преследовать инакомыслящих и пополнять ряды политических заключенных, ЕС может вернуться к теме санкций.

К санкциям уже призвали ЕС литовские консерваторы. В письме Европейской народной партии Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните пишут, что у Беларуси нет отныне легитимного президента, потому что власть Александр Лукашенко сохраняет непрозрачными выборами и жестокими мерами в отношении оппозиции. Консерваторы призывает ЕС потребовать новых свободных выборов в Беларуси.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель резко осудил применение силы против демонстрантов в Беларуси. Еще до выборов ЕС призвал Минск дать жителям страны возможность для свободного волеизъявления, демократичных выборов главы государства. Тогда же европейские политики предупредили, что дальнейшие отношения с Беларусью будут зависеть от итогов и реакции на них. Польша призвала созвать внеочередную встречу ЕС в верхах, чтобы обсудить обстановку в Беларуси.