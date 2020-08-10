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2020.08.10 14:13

Профессор Чаплинскас: нам нужно научиться жить c COVID-19

LRT.lt2020.08.10 14:13
Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Профессор Саулюс Чаплинскас, руководитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, говорит, что пора понять, что коронавирус прижился в человеческой популяции и что нам нужно научиться жить с ним дальше. По словам С. Чаплинскаса, необходимо изменить стратегию, информируя людей, как защитить себя от инфекции.

«Пора понять, что вирус давно прижился в человеческой популяции, мы будем жить с ним. Нам нужно прогнозировать, как нам жить завтра, а не только сегодня. Понятно, что нужно менять стратегию и информировать людей.

Нельзя заниматься запугиванием людей, говорить, что вирус в основном распространяется на публичных мероприятиях или тому подобное, в случае контакта с инфицированным человеком без защитных мер. В первую очередь человек заражает людей в семьях, в домашних условиях и в рабочих коллективах, - рассказал профессор С. Чаплинскас в интервью Радио ЛРТ.

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что вчера в Литве подтверждено тринадцать новых случаев заражения коронавирусом. Девять из них зарегистрированы в Каунасском, четыре - в Вильнюсском уезде.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2265.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2265, коронавирусом больны 501 человек, 1670 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Saulius Čaplinskas
# Литва

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