Сквернялис о второй волне COVID-19: мы точно не остановим экономику

Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что растущее число случаев COVID-19 в стране вызывает беспокойство, но подчеркивает, что во время второй волны эпидемии нет планов останавливать всю экономику или отдельные сектора.

«Растущее число заражений COVID-19 в Литве вызывает беспокойство. Вирус постоянно распространяется внутри страны, в ходе личных праздников и других мероприятий. Мы ответственно оцениваем ситуацию и вместе с эпидемиологами готовим решения по предотвращению распространения болезни. Я хочу сразу дать понять, что на самом деле мы не планируем останавливать всю экономику или отдельные секторы», - написал С. Сквернялис в Facebook.

Премьер также отметил, что «если ситуация кардинально изменится и это будет действительно необходимо, ограничения возможны».

«В новой реальности мы будем на пути«безопасной активности», что означает правильное ношение масок, дезинфекцию, безопасные расстояния и другие меры, которые мы изложили в стратегии борьбы с COVID-19. Приоритетом является максимальное использование средств индивидуальной защиты и других мер безопасности, а не ограничений.

Мы будем отслеживать эпидемиологические показатели и, при необходимости, принимать решения в отдельных муниципалитетах и ​​секторах. Конечно, если ситуация кардинально изменится и это действительно необходимо, ограничения возможны, но, надеюсь, в этом не будет необходимости.

Еще раз обращаюсь к жителям Литвы: наше ответственное отношение помогло достаточно быстро и без больших потерь справиться с первой волной COVID-19. Мы избежали повального заражения и смертей, и наша экономика выдержала удар намного лучше, чем ожидалось. Эта ответственность сейчас крайне необходима!

Следуйте рекомендациям врачей и специалистов. Давайте носить средства защиты правильно. Не забываем о гигиенических требованиях. Обойдемся без лишних посиделок, торжеств и других мероприятий», - пишет премьер-министр.

С. Сквернялис также отметил, что в следующие выходные, когда в Литве будет отмечаться праздник Дожинок, полиция и другие службы будут работать в усиленном режиме.