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2020.08.10 09:44

ЦИК Беларуси: Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей

Радио «Cвобода»2020.08.10 09:44
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje / AP nuotr.

На состоявшихся 9 августа выборах президента Белоруссии действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80 процентов голосов избирателей, его основная соперница – Светлана Тихановская - около 10 процентов. Предварительные результаты выборов объявила сегодня утром глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

Явка на выборах составила более 84 процентов. Против всех кандидатов проголосовали — 6 процентов белорусских избирателей.

Как отметила глава ЦИК Белоруссии в ходе пресс-конференции, объявленные сегодня предварительные итоги выборов вряд ли изменятся.

Вчера официальный экзит-пол заявил о победе Лукашенко с результатом в 79,7 процентов, у Тихановской, по его данным –около 7 процентов. Также ЦИК утверждал, что на закрытых участках за Лукашенко проголосовали более 80 процентов избирателей. Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, который показал прямо противоположный результат - более 80 процентов голосов за Тихановскую. В телеграм-каналах и твиттере публиковались фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал не менее 20-ти избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах Белоруссии начались стихийные акции протеста. Их участники считают, что результаты экзитпола - и первые предварительные результаты ЦИК Белоруссии - сфальфицированы.

Для разгона демонстрантов милиция применяла водомёты, резиновые пули и другие спецсредства. Правозащитники сообщают об одном погибшем в результате наезда автозака на толпу. По данным правозащитного центра "Весна", задержаны не менее 140 участников протестов. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Радио "Свобода"

Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
1 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
2 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
3 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
4 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
5 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
6 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
7 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
8 / 8AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
# Беларусь

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