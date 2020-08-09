Ночные акции протеста в Белоруссии

Бурные белорусские события в зеркале информационных агентств и социальных сетей.
В понедельник в 00:28 мощные взрывы раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы в Минске, поднимается облако дыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
По сообщению РИА «Новости», большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы «Минск— город-герой». Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, милиционеры оттеснили митингующих по мосту через реку Свислочь.
Продвижению ОМОНа мешало большое количество автомобилей, которые скопились на мосту из-за перекрытого движения. Впереди цепочки милиционеров шли две машины водометов, которые время от времени обливали протестующих водой. Водитель пассажирского автобуса преградил движение одному из водометов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками.
Корреспондент «Медиазоны» с места событий передает, что медики забрали одного мужчину. По словам очевидцев, у пострадавшего рваная рана «из-за того, что кинули омоновцы».
Внушительная толпа людей идет с бело-красно-белыми флагами по улицам Бреста. Видео из города публикует NEXTA Live.Жительница Бреста Марина рассказала Onliner, что видит из окон, как ОМОН выставил ограду неподалеку от Кобринского моста, который соединяет две половины города.
В Минске избили фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова, - передает Еврорадио. Его забрала скорая помощь.
Автозак въехал в толпу протестующих на проспекте Машерова в центре Минска, передает корреспондент Медиазоны с места событий. По словам корреспондента, одна из машин митингующих встала поперек дороги и перекрыла путь милицейскому автомобилю. Люди окружили автомобиль силовиков, в ответ на них наехал автозак, протестующим удалось убежать. Силовики бросили в митингующих 10 гранат, сообщает корреспондент.
Корреспондент «Медиазоны» насчитал пять автозаков по дороге к стеле «Минск — город-герой» на Проспекте Победителей от улицы Тимирязева. Люди по обе стороны дороги на подходе к стеле со стороны магазина Biggz скандируют «Жыве Беларусь». Силовики с защитной экипировке пытался оттеснить людей к улице Тимирязева, однако протестующие вышли на проезжую часть возле магазина с криками: «Верым, можам, пераможам» и пошли в сторону ОМОНа. Раздаются взрывы — по всей видимости, светошумовых гранат — люди разбегаются от них.
В нескольких городах Беларуси задерживают демонстрантов. По данным TUT.by, на проспекте Победителей в Минске протестующие вышли на проезжую часть, начались жесткие задержания, силовики используют светошумовые гранаты. В Бресте оппозиционеры вышли на проспект Машерова и встали в сцепку напротив милиционеров. Там жестко задержали около 10 человек, пишет издание. «Еврорадио» со ссылкой на очевидцев передает, что против демонстрантов использовали слезоточивый газ. Других подтверждений этой информации нет.
В Гродно задержали около 40 человек, включая пятерых журналистов, пишет «Белсат».