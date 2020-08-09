Ночные акции протеста в Белоруссии

Бурные белорусские события в зеркале информационных агентств и социальных сетей.

В понедельник в 00:28 мощные взрывы раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы в Минске, поднимается облако дыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По сообщению РИА «Новости», большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы «Минск— город-герой». Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, милиционеры оттеснили митингующих по мосту через реку Свислочь.

Продвижению ОМОНа мешало большое количество автомобилей, которые скопились на мосту из-за перекрытого движения. Впереди цепочки милиционеров шли две машины водометов, которые время от времени обливали протестующих водой. Водитель пассажирского автобуса преградил движение одному из водометов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками.

Силовики пошли на штурм баррикад в Минске. Видео telegram -канала Mash https://t.co/cQQw2izlDh pic.twitter.com/l5f3w0xVHE — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 9, 2020

⚡️Милиция начала использовать водометы и массово закидывать светошумовыми гранатами — корреспондент «Медиазоны» с проспекта Машерова — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020

К стеле в центре Минска прибывают "скорые" и пожарные машиныhttps://t.co/4aD6mgSDo5 pic.twitter.com/bTfVuQkbiI — РИА Новости (@rianru) August 9, 2020

В Минске люди призывают ОМОН переходить на сторону народа. pic.twitter.com/5OwEURhaTc — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 9, 2020

Корреспондент «Медиазоны» с места событий передает, что медики забрали одного мужчину. По словам очевидцев, у пострадавшего рваная рана «из-за того, что кинули омоновцы».

Внушительная толпа людей идет с бело-красно-белыми флагами по улицам Бреста. Видео из города публикует NEXTA Live.Жительница Бреста Марина рассказала Onliner, что видит из окон, как ОМОН выставил ограду неподалеку от Кобринского моста, который соединяет две половины города.

На проспекте Машерова протестующие начали собирать баррикады, передает корреспондент «Медиазоны». В ход идут контейнеры, ведра, цветочные клумбыhttps://t.co/I38q4489aK



фото: @belamova pic.twitter.com/Uv3cQRzTxX — Медиазона (@mediazzzona) August 9, 2020

Наша Нiва опубликовала видео, на котором видны огни сотовых телефонов, которые включили протестующие в центре Минска pic.twitter.com/QbZY8sSN22 — ИА Закон (@zakon_agency) August 9, 2020

«Это настоящая народная революция, которая развивается прямо на наших глазах».



Смотрите онлайн: https://t.co/Rse70Ym1WU pic.twitter.com/FPeE6Q4Z1j — Навальный LIVE (@navalnylive) August 9, 2020

В Жодино ОМОН опустил щиты



В Пинске глава Горисполкома вышел на переговоры pic.twitter.com/tKGHN5PEOY — Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2020

В центре Минска человека тянут за руки по земле pic.twitter.com/91pRXkdiiv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

В Минске избили фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова, - передает Еврорадио. Его забрала скорая помощь.

В Барановичах ОМОН бежит от людей pic.twitter.com/Wu0fZHQz5R — Alexey Navalny (@navalny) August 9, 2020

Автозак въехал в толпу протестующих на проспекте Машерова в центре Минска, передает корреспондент Медиазоны с места событий. По словам корреспондента, одна из машин митингующих встала поперек дороги и перекрыла путь милицейскому автомобилю. Люди окружили автомобиль силовиков, в ответ на них наехал автозак, протестующим удалось убежать. Силовики бросили в митингующих 10 гранат, сообщает корреспондент.

Молодечно празднует победу над силовиками. pic.twitter.com/leSKMJKs4T — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020

Люди кричат «Уходи!», пытаются отбиваться от ОМОНа pic.twitter.com/ckutfUN8Ii — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 9, 2020

Центр Минска сейчас выглядит так pic.twitter.com/KYxaDJD8Ya — Дождь (@tvrain) August 9, 2020

Корреспондент «Медиазоны» насчитал пять автозаков по дороге к стеле «Минск — город-герой» на Проспекте Победителей от улицы Тимирязева. Люди по обе стороны дороги на подходе к стеле со стороны магазина Biggz скандируют «Жыве Беларусь». Силовики с защитной экипировке пытался оттеснить людей к улице Тимирязева, однако протестующие вышли на проезжую часть возле магазина с криками: «Верым, можам, пераможам» и пошли в сторону ОМОНа. Раздаются взрывы — по всей видимости, светошумовых гранат — люди разбегаются от них.

«Я говорил свой прогноз: если будет 50 тысяч, будет и 100 тысяч, и тогда разгонять людей будет тяжело. Им придется дать провести митинг мирным образом. Может, они будут пытаться хватать людей, когда они будут расходиться».



Минск прямо сейчас: https://t.co/Rse70Ym1WU pic.twitter.com/clkWjp6w2B — Навальный LIVE (@navalnylive) August 9, 2020

Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты, передает корреспондент «МБХ медиа». Было около 20 взрывов, бойцы ОМОНа таким образом пытаются разогнать протестующих. Те, в свою очередь, разбегаются по дворам и прячутся в подъездахhttps://t.co/sZVLb0ugql — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

К посольству Беларуси в Москве снова пришла Вероника Цепкало. Она надеется, что белорусские силовики "не пойдут против своего народа". Цепкало уверена, что реальные результаты выборов прямо противоположны тем, которые озвучивают белорусские власти. pic.twitter.com/1kpc0F21ql — bbcrussian (@bbcrussian) August 9, 2020

У посольства Беларуси в Грузии люди скандируют «Результат», требуя, чтобы им сообщили честные результаты выборов президента.



Следите за событиями вместе с нами: https://t.co/Rse70Ym1WU pic.twitter.com/Fbkzj2JOCi — Навальный LIVE (@navalnylive) August 9, 2020

В нескольких городах Беларуси задерживают демонстрантов. По данным TUT.by, на проспекте Победителей в Минске протестующие вышли на проезжую часть, начались жесткие задержания, силовики используют светошумовые гранаты. В Бресте оппозиционеры вышли на проспект Машерова и встали в сцепку напротив милиционеров. Там жестко задержали около 10 человек, пишет издание. «Еврорадио» со ссылкой на очевидцев передает, что против демонстрантов использовали слезоточивый газ. Других подтверждений этой информации нет.

В Гродно задержали около 40 человек, включая пятерых журналистов, пишет «Белсат».