После выборов в Беларуси начались акции протеста. В ряде городов оппозиционеры вышли на улицы. Сообщается о массовых задержаниях.

В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией. Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.

DW