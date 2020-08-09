Новости

2020.08.09 23:05

По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты

DW2020.08.09 23:05
В Минске ОМОН задерживает людей
В Минске ОМОН задерживает людей / стоп-кадр видео

После выборов в Беларуси начались акции протеста. В ряде городов оппозиционеры вышли на улицы. Сообщается о массовых задержаниях.

В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией. Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.

Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.

DW

В Минске ОМОН задерживает людей
В Минске ОМОН задерживает людей
В Минске ОМОН задерживает людей
1 / 1стоп-кадр видео
В Минске ОМОН задерживает людей
# Беларусь# протесты

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