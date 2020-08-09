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2020.08.09 22:27

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих

Радио "Эхо Москвы"2020.08.09 22:27
Saugumo pajėgos Minske, vykstant Baltarusijos prezidento rinkimams
Saugumo pajėgos Minske, vykstant Baltarusijos prezidento rinkimams / Vida Press nuotr.

В Белоруссии начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и итогов выборов президента. Корреспондент "МБХ медиа" в Минске сообщает, что задержания проходят по всему городу.

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корр. ТАСС с места событий. В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.

Между тем, по данным Tut.by, силовики разогнали собравшихся людей в центре Могилева. По данным телеканала «Белсат», протестующим не дали собраться у стелы на проспекте Победителей. Сообщается о массовых задержаниях, избитых и раненых демонстрантах.

Также Tut.by сообщает, что милиция перекрыла площадь Победы в Витебске. Людям разрешают ее пересекать, но как только кто-то останавливается, сразу подходят милиционеры и просят покинуть ее. РИА сообщает, что задержания начались у площади Победы в Минске, где идет несанкционированная акция.

На проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания. Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!». Гул стоит по всему проспекту, сообщает TUT.by.

"Эхо Москвы"

Saugumo pajėgos Minske, vykstant Baltarusijos prezidento rinkimams
Saugumo pajėgos Minske, vykstant Baltarusijos prezidento rinkimams
Saugumo pajėgos Minske, vykstant Baltarusijos prezidento rinkimams
1 / 1Vida Press nuotr.
Saugumo pajėgos Minske, vykstant Baltarusijos prezidento rinkimams
# Беларусь

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