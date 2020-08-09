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2020.08.09 20:37

Вероника Цепкало покинула Беларусь

Deutsche Welle2020.08.09 20:37
Veronikos Cepkalo atvaizdas
Veronikos Cepkalo atvaizdas / Vida Press nuotr.

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Республики Беларусь, опасаясь уголовного преследования.

Как подтвердили корреспонденту DW в воскресенье, 9 августа, в пресс-службе экс-претендента в кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико, Вероника Цепкало находится в Москве и там же проголосует на выборах. "Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, что каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - говорится в ответе пресс-службы.

По данным источника агентства "Интерфакс" в окружении еще одного экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало, который также ранее вынужден был вместе с детьми бежать в Москву, отъезд его супруги спровоцирован задержанием накануне без объяснения причин руководителя штаба Бабарико Марии Колесниковой. Спустя короткое время ее отпустили. По сведениям штаба Бабарико, в милиции объяснили, что Марию Колесникову "перепутали с другим человеком". Источник "Интерфакса" пояснил, что на самом деле "хотели задержать Веронику Цепкало".

После того как Центризбирком Беларуси отказался регистрировать на выборах Бабарико и Цепкало их штабы во главе с Марией Колесниковой и Валерией Цепкало присоединились к штабу Светланы Тихановской и вместе вели предвыборную агитацию.

Президентские выборы в Беларуси уже признаны ЦИКом страны состоявшимися. Предварительные итоги, как ожидается, будут объявлены 10 августа, окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

Deutsche Welle

Veronikos Cepkalo atvaizdas
Veronikos Cepkalo atvaizdas
Veronikos Cepkalo atvaizdas
1 / 1Vida Press nuotr.
Veronikos Cepkalo atvaizdas
# Беларусь

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