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2020.08.09 20:51

Сотни белорусов в Вильнюсе не смогли проголосовать - организовали пикет

согласно опросу, большинство поддерживает Тихановскую
Milena Andrukaitytė, BNS, LRT.lt, Гедрюс Виткаускас, Служба телевизионных новостей LRT2020.08.09 20:51
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Граждане Беларуси, проживающие в Литве, в воскресенье голосовали на президентских выборах. С утра к посольству страны в Вильнюсе выстроилась очередь белорусов, но, чтобы проголосовать, они должны были простоять не один час.

Из-за строгой проверки и угрозы коронавируса, в помещение посольства Беларуси пропускали только по два человека. Но, по словам активистов, очередь на несколько сотен метров возникла не только из-за этого. Активность белорусов, проживающих в Литве, оказалась как никогда высока.

По словам сотрудников полиции, дежурящих на столичной улице Миндауго, около 19:30 примерно 300-400 граждан Беларуси еще стояли в очереди к зданию белорусского посольства.

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как утверждает журналист ТЕЛЕВИДЕНИЯ LRT Гедрюс Виткаускас, около 400 белорусов так и не смогли проголосовать до 20:00, когда урны для голосования были опечатаны. Не получив возможности участвовать в выборах, белорусы в Вильнюсе выражают недовольство – они организовали пикет, на котором развеваются исторические флаги и скандируются лозунги.

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сторонники белорусской оппозиции обещают в воскресенье вечером опубликовать результаты опроса избирателей. Инициативу подхватили более чем в 20 странах. Опрос, проведенный в Вильнюсе, показывает, что за А.Лукашенко проголосовало около 13 процентов избирателей, за С. Тихановскую - около 65 процентов. В самой Беларуси опросы избирателей запрещены.

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
1 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose
# Литва# Белоруссия# Беларусь

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