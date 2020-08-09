Сотни белорусов в Вильнюсе не смогли проголосовать - организовали пикет

Граждане Беларуси, проживающие в Литве, в воскресенье голосовали на президентских выборах. С утра к посольству страны в Вильнюсе выстроилась очередь белорусов, но, чтобы проголосовать, они должны были простоять не один час.

Из-за строгой проверки и угрозы коронавируса, в помещение посольства Беларуси пропускали только по два человека. Но, по словам активистов, очередь на несколько сотен метров возникла не только из-за этого. Активность белорусов, проживающих в Литве, оказалась как никогда высока.

По словам сотрудников полиции, дежурящих на столичной улице Миндауго, около 19:30 примерно 300-400 граждан Беларуси еще стояли в очереди к зданию белорусского посольства.

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как утверждает журналист ТЕЛЕВИДЕНИЯ LRT Гедрюс Виткаускас, около 400 белорусов так и не смогли проголосовать до 20:00, когда урны для голосования были опечатаны. Не получив возможности участвовать в выборах, белорусы в Вильнюсе выражают недовольство – они организовали пикет, на котором развеваются исторические флаги и скандируются лозунги.

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сторонники белорусской оппозиции обещают в воскресенье вечером опубликовать результаты опроса избирателей. Инициативу подхватили более чем в 20 странах. Опрос, проведенный в Вильнюсе, показывает, что за А.Лукашенко проголосовало около 13 процентов избирателей, за С. Тихановскую - около 65 процентов. В самой Беларуси опросы избирателей запрещены.