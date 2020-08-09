Официальный экзитпол: у Лукашенко почти 80 процентов голосов

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов на выборах президента страны по данным государственного экзит-пола, передаёт государственное агентство БелТА. Главному кандидату от оппозиции — Светлане Тихановской — опрос дал только 6,8 процента голосов.

Президентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися. На 12 часов основного дня голосования в воскресенье, 9 августа, проголосовало более 54 процентов избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. "Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат", - указала она.

По информации ЦИК, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. Больше всего избирателей проголосовали в Гомельской (66 процентов) и Могилевской (63 процента) областях. При этом 41,7 процента избирателей, по официальным данным, проголосовали еще в ходе досрочного голосования 4-8 августа. Данный показатель является рекордным за всю историю страны. Однако, по мнению независимых наблюдателей, показатели явки на досрочном голосовании были завышены.

Лукашенко пообещал держать под контролем ситуацию в Беларуси

Между тем действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал держать под контролем ситуацию в стране во время и после президентских выборов. "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента… Говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет", - заявил он отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке в Белорусском государственном университете физкультуры.

Aliaksandras Lukašenka balsuoja 2020 m. rinkimuose / AP nuotr.

По словам Лукашенко, он не считает Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на президентских выборах. Он также сообщил, что поручил выяснить местонахождение главы штаба Тихановской Марии Мороз. "В первый раз слышу, что у нас арестованные, не бросайтесь словами", - указал он.

Лукашенко также пообещал, что у граждан Беларуси будет возможность выразить свою позицию после выборов. "Захотите после выборов выразить свое мнение - хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону (можно. - Ред.), в Мингорисполком пойдете и выразите свое мнение", - отметил он. Лукашенко также призвал граждан пользоваться отведенными местами для проведения массовых акций. "В Минске у нас шесть площадок и только на одной, на двух площадок демонстрации были, еще четыре в запасе. Идите и демонстрируйте! Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушение закона… и будете мешать другим людям, мы будем призывать вас к ответственности", - пообещал он.

Основная борьба - между Лукашенко и Тихановской



В президентских выборах в Беларуси могут участвовать 6,8 миллиона избирателей. Основное внимание на них приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах.

Svetlana Tichanovskaja balsuoja prezidento rinkimuose / AP nuotr.

Вечером накануне выборов Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности. 8 августа были задержаны представительницы ее команды Мария Колесникова и Мария Мороз, а также многочисленные активисты в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и других городах. Марию Колесникову позже освободили.

Кандидаты в президенты Беларуси

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Выборы проходят без участия международных наблюдателей. ПАСЕ и ОБСЕ не стали направлять свои миссии в Беларусь. Избирательная кампания сопровождалась многочисленными задержаниями оппозиционеров и их сторонников.

DW