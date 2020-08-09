На выборах в Белоруссии проголосовали две трети избирателей

Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 14 часам воскресенья достигла 65 процентов, то есть проголосовали почти две трети избирателей.

Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 75 процентов.

Явка на данный момент:



Минск - 52,03%

Минская область - 64,21

Брестская область - 63,05%

Витебская область - 67,35

Гомельская область 75,83%

Гродненская область - 65,75%

Могилевская область - 72,57% — РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020

Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.

Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди.

Тихановская призывала голосовать только в основной день выборов, и на участках сейчас огромные очереди. При том, что уже ко вчерашнему вечеру в урны накидали 41,7% (типа рекордная в истории досрочная явка).



Кажется, это будут первые выборы в мировой истории с явкой более 100%. pic.twitter.com/Lb4B40GYwA — Дмитрий Навоша (@navosha) August 9, 2020

Очереди на участки в Беларуси.



Вот будет незадача, если из-за завышения явки придёт больше, чем возможно pic.twitter.com/tlDFmcTdVy — Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2020

В целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведёт параллельный подсчёт голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчётам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.

В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчёт голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.

Тихановская и Лукашенко на своих участках. Второй – только в окружении чиновничьей прислуги. Вместо тысячи слов. Posted by Дмитрий Навоша on 2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis

В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить "бойню в центре Минска". В воскресенье он заявил, что ситуация находится под контролем властей.

These cars belong to regular army. And they are full of soldiers. It seems that troops are entering Minsk. (UGC) pic.twitter.com/x3oX5zZfuc — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020

В воскресенье поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.

Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.

Радио Свобода