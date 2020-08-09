Новости

2020.08.09 16:14

На выборах в Белоруссии проголосовали две трети избирателей

Радио «Cвобода»2020.08.09 16:14
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje / AP nuotr.

Явка на выборах президента Белоруссии, по официальным данным, к 14 часам воскресенья достигла 65 процентов, то есть проголосовали почти две трети избирателей.

Самая высокая явка на востоке страны - в Гомельской области, как утверждается, она выше 75 процентов.

Более 41 процента избирателей, по данным Центризбиркома, проголосовали досрочно в течение пяти последних дней. Это рекордный показатель. Оппозиция опасается, что досрочное голосование может быть использовано для фальсификаций итогов выборов.

Оппоненты президента Александра Лукашенко призывали белорусов прийти на участки именно 9 августа, в официальный день выборов. На многих участках, в особенности в Минске, образовались большие очереди.

В целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках были удалены независимые наблюдатели. Общее число наблюдателей ограничено, и оппозиция опасается масштабных фальсификаций. Она ведёт параллельный подсчёт голосов. В ЦИК уже призвали не доверять таким подсчётам, заявив, что после закрытия участков будут опубликованы результаты официального национального экзит-полла.

В выборах участвуют 5 кандидатов. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко, правящего страной 26 лет, считается Светлана Тихановская. Оба политика уже проголосовали на выборах в Минске. Тихановскую сопровождали около 200 сторонников. Она заявила, что надеется на честный подсчёт голосов. О подготовке каких-либо акций протеста Тихановская не упомянула.

Тихановская и Лукашенко на своих участках. Второй – только в окружении чиновничьей прислуги. Вместо тысячи слов.

Posted by Дмитрий Навоша on 2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis

В соцсетях начали появляться фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены армейские подразделения, перебрасываемые в Минск. Лукашенко ранее заявлял, что сторонники оппозиции при помощи неких внешних сил хотят устроить "бойню в центре Минска". В воскресенье он заявил, что ситуация находится под контролем властей.

В воскресенье поступают сообщения о том, что интернет в Белоруссии, в особенности мобильный, работает с перебоями.

Избирательная кампания сопровождалась беспрецедентной уличной активностью противников Лукашенко, задержаниями и уголовным преследованием оппозиционных активистов.

Радио Свобода

Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
Rinkimai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Rinkimai Baltarusijoje
# Белоруссия# Беларусь# Лукашенко# выборы

Популярно

Lietuvoje gyvenantys Baltarusijos piliečiai balsuoja prezidento rinkimuose

Новости

2020.08.09 09:29

Граждане Беларуси, проживающие в Литве, голосуют на президентских выборах

5
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Новости

2020.08.09 12:41

В Литве зарегистрирован 21 новый случай заражения COVID-19, в том числе у сотрудников Национального театра оперы и балета

Gitanas Nausėda

Новости

2020.08.08 21:28

Гитанас Науседа прервал самоизоляцию

Rinkimai Baltarusijoje

Новости

2020.08.09 15:24

Прямая трансляция программы о выборах в Беларуси

Rinkimai Baltarusijoje

Новости

2020.08.09 12:48

Выборы в Белоруссии: перебои с интернетом и очереди на участках

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.08.09 09:45

Ненасытный. История президента, вцепившегося в свое кресло

Владимир Пастухов

Новости

2020.08.09 10:15

Владимир Пастухов. Россия в ожидании Ататюрка. «Глубинный Хабаровск»

5
Stop juosta

Новости

2020.08.09 11:03

Несчастья в Клайпеде и Радвилишкисе: несовершеннолетние выпали из окна и с балкона

Prezidento rinkimai Baltarusijoje

Новости

2020.08.09 10:12

ЦИК Белоруссии: более 40 процентов избирателей проголосовали досрочно

Kiaulė

Новости

2020.08.09 10:05

Литовские свиноводы почувствовали влияние COVID-19: избыток мяса на рынке давит на цены

Поиск