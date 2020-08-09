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2020.08.09 11:03

Несчастья в Клайпеде и Радвилишкисе: несовершеннолетние выпали из окна и с балкона, оба ребенка попали в больницу

LRT.lt2020.08.09 11:03
Stop juosta
Stop juosta / Asociatyvi BNS nuotr.

В субботу один за другим в Клайпеде и Радвилишкисе произошли два несчастных случая: мальчик и девочка выпали из окна и с балкона дома, – сообщает Департамент полиции.

8 августа около 20:35 в Клайпеде мальчик (2019 г. рожд.) выпал из окна и был госпитализирован из-за телесных повреждений. Как говорится в сообщении, обстоятельства выясняются. Собран материал по 140-й статье УК ЛР (часть 3-я).

«По имеющейся информации, находившиеся там люди поймали его, а затем передали врачам», - говорит LRT.lt Андромеда Грауслене, заведующая отделом коммуникации главного комиссариата полиции Клайпедского уезда.

Сообщается также, что в тот же день около 10:05 в Радвилишкисе девочка (2018 г. рожд.) выпала с балкона и была доставлена в больницу с сотрясениями всего тела.

«Обстоятельства выясняются. Собран материал по 138-й статье УК ЛР (часть 1-я)», - говорится в сообщении.

Stop juosta
Stop juosta
Stop juosta
1 / 1Asociatyvi BNS nuotr.
Stop juosta
# Литва# травмы# полиция

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