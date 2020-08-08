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2020.08.08 21:28

Гитанас Науседа прервал самоизоляцию

LRT.lt2020.08.08 21:28
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и его семья прекратили временную самоизоляцию после того, как стало ясно, что сотрудник президентской канцелярии, контактировавший с инфицированным лицом, не болен COVID-19.

Информация об отрицательном результате теста на COVID-19 поступила в субботу вечером.

Большинство сотрудников канцелярии президента в понедельник вернутся на свои рабочие места, которые еще в пятницу были продезинфицированы. Сотрудник, контактировавший с инфицированным человеком, продолжит работать удаленно до 17 августа.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, с будущей недели в президентском аппарате вводятся дополнительные меры защиты. Вновь будет измеряться температура тела у всех сотрудников, гостей и посетителей, приходящих в Президентский дворец.

Отныне все посетители и гости президентской администрации должны будут носить на лице маски. Сотрудники президентской канцелярии должны будут надевать маску, когда во встрече участвует хотя бы один посетитель или гость, на внутренних собраниях, когда не соблюдается дистанция 2 метра, а также встречаясь с людьми в других учреждениях.

С понедельника сотрудникам президентской канцелярии рекомендуется по возможности проводить встречи удаленно.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва# коронавирус

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