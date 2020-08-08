Новости

2020.08.08 16:45

После обрушения в Вильнюсе балкона многоквартирного дома, самоуправление проведет дополнительные проверки

Радио LRT, LRT.lt2020.08.08 16:45
Vilniuje nulūžo balkonas
Vilniuje nulūžo balkonas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Обрушившийся в пятницу в Вильнюсе балкон многоквартирного дома показал, что многоквартирные дома, построенные в советское время, не являются полностью безопасными, – сообщил РАДИО LRT главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис. По его словам, самоуправление уже готовится к проведению дополнительных проверок, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. При этом архитектор подчеркивает, что, поскольку многоквартирные дома являются частными, ответственность в первую очередь лежит на их владельцах.

На вопрос о том, насколько безопасны жилые дома, построенные в Вильнюсе и других городах Литвы в советское время, М. Пакальнис заметил, что на столь сложный вопрос ответить сложно.

«Как показывает данный случай, на 100 процентов безопасными они не являются. Их построили добрых 50 лет назад и даже раньше. Конечно, эти здания нужно эксплуатировать надлежащим образом. Между их панелями сварные швы. Эти сварные швы – не такой уж прочный способ соединения, как какие-нибудь шарниры, используемые при соединении мостов. Эти стыки часто подвержены коррозии из-за неправильного ухода за зданием. В данном случае эти швы разошлись», - комментирует М. Пакальнис.

Специалисты, побывавшие на месте происшествия, сказали главному архитектору, что после застекления балкона в помещении могло накопиться слишком много влаги, что могло повлиять на конструкции здания. «Это очень сильный сигнал о том, что пора озаботиться состоянием таких зданий, потому что таких зданий у нас много», - говорит М. Пакальнис.

Mindaugas Pakalnis
Mindaugas Pakalnis / BNS nuotr.

По его словам, после пятничного события специалисты самоуправления намерены провести дополнительные проверки. Однако М. Пакальнис подчеркивает, что в данном случае наибольшая ответственность прежде всего лежит на владельцах домов и квартир.

«Если бы это был муниципальный многоквартирный дом, в котором проживают люди, получающие социальную поддержку, или если бы самоуправление сдавало этот дом жителям Вильнюса, то тогда мы действительно несли бы ответственность за то, чтобы не заботимся о своем имуществе», - сказал М. Пакальнис РАДИО LRT.

Vilniuje nulūžo balkonas
Mindaugas Pakalnis
Vilniuje nulūžo balkonas
Vilniuje nulūžo balkonas
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Mindaugas Pakalnis
Mindaugas Pakalnis
2 / 2BNS nuotr.
Vilniuje nulūžo balkonas
Mindaugas Pakalnis
# Литва# Вильнюс# авария

Популярно

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija

Новости

2020.08.08 11:58

Число случаев COVID-19 в Литве не снижается – в пятницу было подтверждено 37 новых случаев

Gitanas Nausėda

Новости

2020.08.08 08:55

Сотрудникам президентской администрации и Науседе поручено самоизолироваться

Vilniuje nulūžo balkonas

Новости

2020.08.08 08:30

В Вильнюсе обрушился балкон многоквартирного дома, о пострадавших не сообщается

Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas

Новости

2020.08.08 09:00

Источники LRT: члены команды Науседы могли общаться с инфицированным COVID-19 Сакалаускасом

Astma

Новости

2020.08.08 10:00

ФАКТЫ LRT. Вернулись маски – что делать, если вы больны астмой?

5
Jonas Sakalauskas

Новости

2020.08.08 08:50

Заразившийся коронавирусом Сакалаускас: надеюсь, что Национальная опера не является очагом

Aliaksandras Lukašenka

Новости

2020.08.07 18:05

СМИ рассказали об участии подруг Лукашенко в белорусской политике

Православная икона

Новости

2020.08.08 12:17

Председатель Высшего церковного суда РПЦ умер от коронавируса

Стена Виктора Цоя

Новости

2020.08.08 10:24

Диджеи, включившие песню Цоя в Минске, осуждены на 10 суток

Indijoje leisdamasis lėktuvas nuslydo nuo tako

Новости

2020.08.08 10:07

Индийский лайнер, летевший из Дубая, разбился в штате Керала

Поиск