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2020.08.08 11:58

Число случаев COVID-19 в Литве не снижается – в пятницу было подтверждено 37 новых случаев

LRT.lt2020.08.08 11:58
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

В пятницу в Литве подтверждено 37 новых случаев заражения COVID-19. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), в настоящее время больны 469 человек.

По данным НЦОЗ, к утру 8 августа общее число подтвержденных случаев у конкретных лиц достигло 2 231.

Сейчас в стране больны 469 человек.

Число умерших от коронавируса осталось на прежнем уровне – 81 человек. Были инфицированы коронавирусом, но скончались по другим причинам – 13 человек.

Считается, что 1 668 человек излечились от коронавируса.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

В настоящее время в изоляции находятся 2 885 человек. Это люди, которые больны, контактировали с инфицированным, приехали с территорий, затронутых вирусом.

С 1 июня количество привезенных случаев составляет 123.

По данным НЦОЗ, на этой неделе, с 3 августа до 9 августа включительно, жители Молетского, Шальчининкского, Кедайнского, Игналинского, Вильнюсского, Пренайского, Клайпедского и Каунасского районов, а также городов Вильнюса, Каунаса и Паневежиса проверяются на коронавирусную инфекцию более интенсивно.

В этих 11 самоуправлениях заболеваемость COVID-19 выше, чем в других литовских муниципалитетах.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
# Литва# коронавирус

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