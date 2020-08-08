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2020.08.08 09:00

Источники LRT: члены команды Науседы могли общаться с инфицированным COVID-19 Йонасом Сакалаускасом

Milda Vilikanskytė, Жигинтас Абромайтис, Маргарита Альпер, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2020.08.08 09:00
Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas
Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas / LRT.lt fotomontažas

Вчера вечером было объявлено, что весь аппарат президента должен быть изолирован из-за возможного контакта с зараженным коронавирусом директором Национального театра оперы и балета Йонасом Сакалаускасом. То же относится и к руководителю страны с семьей.

Вчера Национальный театр оперы и балета приостановил работу, так как у его директора диагностировали COVID-19.

Йонас Сакалаускас говорит, что с ним общались около 20 человек.

Jonas Sakalauskas
Jonas Sakalauskas / BNS nuotr.

Согласно источникам LRT, члены президентской команды могли общаться с директором Национального театра оперы и балета Й. Сакалаускасом, у которого в пятницу был диагностирован коронавирус.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / BNS nuotr.

Сам Й. Сакалаускас говорит, что не знает, где мог заразиться, потому что в последнее время не был за границей, не общался с инфицированными.

В минувшие выходные Й. Сакалаускас принял участие в двух культурных мероприятиях в Клайпеде. Там также присутствовали мэр Клайпеды, другие деятели городской общественности и музыкального мира.

Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas
Jonas Sakalauskas
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas
Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas
1 / 3LRT.lt fotomontažas
Jonas Sakalauskas
Jonas Sakalauskas
2 / 3BNS nuotr.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
3 / 3BNS nuotr.
Gitanas Nausėda ir Jonas Sakalauskas
Jonas Sakalauskas
Gitanas Nausėda
# Литва# коронавирус

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