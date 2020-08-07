Литва направила Беларуси ноту в связи с запуском БелАЭС

Литва решительно осуждает начало загрузки ядерного топлива в реактор небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Об этом говорится во врученной МИД Литвы Минску в пятницу ноте протеста, которая решительно осуждает действия Беларуси, сообщил МИД.

Сегодня президент Гитанас Науседа и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудили запуск БелАЭС.

Министр говорит, что Беларусь манипулировала процедурой получения лицензии на запуск. Руководитель Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики Михаилас Демченка считает, что первую электроэнергию БелАЭС начнет вырабатывать через несколько месяцев. По его словам, физический запуск атомного объекта совершился, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Сегодня в столичном сквере имени Бориса Немцова прошла акция «За вашу и нашу свободу». Ее организаторы протестовали против недемократичного проведения президентских выборов в Беларуси и запуска небезопасной атомной станции, отметили очередную годовщину российской агрессии в Грузии. В распространенном ими обращении говорится, что Александр Лукашенко помогает режиму Владимира Путина и его проекту «Росатома», преследует своих граждан, применяет в их отношении запугивания и насилие.

Представитель «Движения против атомной станции в Островце», профессор Университета имени Миколаса Рёмериса, Геркус Габартас считает, что пуск станции – демонстрация силы и власти Александра Лукашенко, призванная помочь ему переизбраться на новый срок.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что в вопросе атомной станции ждет принципиальной реакции Европейской комиссии и МАГАТЭ.