У директора Литовского театра оперы и балета - коронавирус: театр закрывается

У директора Литовского национального театра оперы и балета Йонаса Сакалаускаса диагностирован коронавирус. Это подтвердил в пятницу BNS сам Й. Сакалаускас.

«Да, это правда, сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. В настоящее время идут процедуры, определяются лица, с которыми я контактировал», - сказал глава театра.

Симптомы проявились в среду

Он говорит, что первые симптомы болезни почувствовал в среду, а в четверг направился в частную клинику для тестирования на коронавирус. Директор театра говорит, что не знает, где он мог заразиться коронавирусом, потому что не выезжал за границу, не общался с людьми, у которых был бы диагностирован коронавирус.

LNOBT spaudos konferencija. Jonas Sakalauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Й. Сакалаускас говорит, что избегал общения с театральными коллективами, а на этой неделе имел более тесный контакт с несколькими работниками театра, в основном с руководством.

«На данный момент приняты решения по дезинфекции театра, остановке работы для изучения возможных контактов и, после получения ответов, возвращения к работе тех, кто не подвергается этим рискам», - сказал Сакалаускас.

В минувшие выходные он заявил, что участвовал в двух мероприятиях на открытом воздухе в Клайпеде. В мероприятиях также приняли участие мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, другие общественные деятели Клайпеды и представители музыкального мира.

«В среду мне стало плохо, в четверг казалось, что нет никакой болезни, но я пошел сделать профилактические анализы, мало ли что. Сегодня мое самочувствие снова ухудшилось (...) в данный момент у меня, кажется, нет температуры – она то ​​поднимается, то падает, симптомы очень странные», - сказал он.

Премьеры – под вопросом

Й. Сакалаускас утверждает, что изолировал себя в своем доме вместе с детьми.

Он утверждает, что помещения в театре будут продезинфицированы и будет проведено обследование сотрудников, которые с ним тесно контактировали.

«Если тесты положительные, будет отдельный разговор. Если отрицательные - через какое-то время они вернутся к работе. «Только мне и моему ближайшему окружению придется уйти в карантин на более длительный период времени», - сказал директор театра.

Театр также сообщил, что из-за угрозы коронавируса репетиции в театре были прерваны, пока не ясно, состоятся ли запланированные на этот месяц премьеры - балет «Жизель» и опера «Анна Болейн».

В театре работает более 600 сотрудников.