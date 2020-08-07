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2020.08.07 11:31

Литва: за сутки зафиксировано 23 новых случаев коронавируса

LRT.lt, BNS2020.08.07 11:31
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 2194, сообщили в Минитерстве здравоохранения. 


Национальный центр общественного здоровья сообщил в пятницу, что десять из 23 новых случаев коронавируса связаны с известными вспышками, а шесть случаев завезены. Обстоятельства заражения одного человека не известны, остальные заболели после контакта с заболевшим.

COVID-19 подтвержден у людей, вернувшихся из Франции, Испании, Украины, Хорватии. У одного человека наблюдались симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, в то время как у трех других их не было.

Девять случаев зарегистрированы в Вильнюсском уезде, семь в Каунасе, пять в Утянском и два в Паневежском уезде.

На данный момент коронавирусом больны 422 человека, 1658 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек.

В самоизоляции сейчас находится 2820 человек, среди них - заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
# Литва

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