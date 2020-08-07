Российского ТВ в Армении больше не будет?

Президент Армении подписал закон, вводящий ограничения на вещание в стране российских телекомпаний. В свободном доступе не будет "Первого канала", "РТР Планеты", "Культуры". Выпад против Кремля?

Имея обычную телевизионную антенну на крыше, жители Армении до сих пор имели возможность в общественном мультиплексе принимать три российских канала - "Первый", "РТР Планету", "Культуру", а еще - межгосударственный телеканал стран СНГ "Мир". Впредь первые три из свободного доступа в Армении будут исключены - если не получат, как это было еще раньше сделано в случае с "Миром" и американским CNN, разрешения на вещание на основе межгосударственного договора.

Это предусмотрено новым законом "Об аудиовизуальных медиа", принятым парламентом еще 16 июля и вступившим в силу после того, как в эту среду, 5 августа, его подписал президент Армении Армен Саркисян.

О чем новый закон?

По новому закону больше внимания будет уделяться защите государственного языка. Намечен, в частности, переход на армянский всех телеканалов, независимо от формы их собственности. А все программы на других языках должны будут дублироваться на армянский или транслироваться с субтитрами. Кроме того, закон требует, чтобы 30 процентов телевизионного контента носили культурный и образовательный характер.

Многие, однако, расценили новый закон как попытку ограничить вещание российских телеканалов в Армении. "Москва и лоббисты ее интересов в Ереване усмотрели в новом законе те же цели, которые раньше ставили перед собой другие постсоветские страны - ограничить вещание российских телеканалов", - сказал в беседе с DW президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. По его мнению, однако, армянские законодатели такую задачу перед собой не ставили.

"Они всего лишь реализовали вполне естественную норму: государственный мультиплекс обеспечивает вещание в открытом доступе только телеканалов, входящих, условно говоря, в "социальный пакет", - считает медиаэксперт. В начале января 2021 года, поясняет он, истекает срок действующих лицензий на наземное вещание, и новые конкурсы, невозможно было проводить по устаревшим правилам.

Кто выиграет от новых правил

По мнению Навасардяна, политические домыслы на эту тему отвлекли внимание от реальных изъянов нового закона, фактически сохраняющего монополию на наземное вещание Республиканской телерадиосети - общественного мультиплекс оператора. Эксперт напомнил, что сеть обслуживает беспрецедентно большой даже для мировой практики "социальный пакет" - около 30 телевещателей.

Оптимальным решением, по его мнению, было бы резкое сокращение этого пакета и предоставление освободившегося телекоммуникационного ресурса частным мультиплекс операторам, которые могли бы в соответствии с интересами аудитории обеспечивать ей доступ как к армянским, так и к зарубежным телекомпаниям. "Парламент и правительство так и не решились на шаги по созданию реальных условий для функционирования частных мультиплексов", - заключил Борис Навасардян.

Антироссийская направленность закона - чепуха

Несколько иную оценку новому закону дает председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян. Он считает, что принятый закон запоздал лет на 5-7, поскольку предыдущий не отражал реалий "цифровой эпохи", регулировал лишь деятельность эфирных вещателей, препятствовал созданию негосударственных цифровых мультиплексов, ограничивал возможность выделения частот коммерческим радиостанциям.

Что касается якобы имеющей место антироссийской направленности нового закона, то, заявил Акопян, речь идет всего лишь об ограничении вещания в общественном мультиплексе. "В технически абсолютно свободной информационной среде любая страна создает цифровую платформу с определенными ограничениями и обязательствами по отношению к государству и обществу, защищая своих производителей контента, свой язык, свою информационную повестку дня, свою идентичность и ценности", - сказал Акопян DW. Количество слотов в общественном мультиплексе технически ограничено, пояснил он, а местные вещатели могли быть вытеснены более мощными иностранными.

Акопян напомнил, что в кабельных сетях Армении около 400 зарубежных каналов. Из них более 200 - российских. "О какой антироссийской направленности тут можно говорить, и к чему эти домыслы - мне совершенно непонятно", - заявил Тигран Акопян.

DW